El Gobierno compra en China material sanitario por valor de 432 millones de euros

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa que el Gobierno ha cerrado varios contratos en China para la adquisición de material sanitario y de protección contra el virus por valor de 432 millones de euros. Estas compras incluyen 550 millones de mascarillas quirúrgicas y de protección, 5,5 millones de test rápidos para detectar el virus, 11 millones de guantes y 950 respiradores que se repartirán a las comunidades autónomas. "Hemos cerrado cadenas de producción enteras que van a estar trabajando para el Gobierno de España", ha asegurado.

La previsión es que los equipos de respiración asistida, esenciales para los enfermos más graves, empiecen a distribuirse entre abril y junio. Además, el ministro ha explicado que el Ejecutivo trabaja con las principales ingenierías del país para activar la capacidad nacional de producción de estos aparatos y así "no depender de entregas y suministros de terceros países". Por el momento ya hay dos empresas que producen este material en España.

En cuanto a las mascarillas, el ministro ha explicado se han conseguido a través de tres proveedores, garantizando ocho semanas de suministro. Serán de tipo quirúrigo y también de protección respiratoria, dirigidas tanto a pacientes como a profesionales sanitarios. Los test rápidos se van a entregar durante marzo y abril.

"El suministro se va a hacer de forma escalonada, semanalmente. A finales de esta semana se va a hacer una primera entrega importante de estos productos", ha resaltado Illa, quien ha explicado que el acuerdo con China se ha producido tras la llamada que tuvo lugar la semana pasada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo chino, Xi Jinping. A partir de ahí, distintos ministerios como el de Industria, Hacienda o Exteriores han colaborado con Sanidad para cerrar este contrato, que "ya está pagado en su integridad".

Por otro lado, el ministro ha reiterado que Gobierno central está apoyando las "acciones de compra" de las comunidades autónomas y ha insistido en que "no ha habido confiscación de materiales en la aduanas". "Hay que acabar con estos bulos que no ayudan en nada", ha señalado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió este fin de semana a Pedro Sánchez que no pusiera impedimentos a la llegada de dos aviones con suministros que el Ejecutivo regional había comprado en los mercados internacionales para combatir el coronavirus. Este miércoles ella misma ha admitido que es "complicado" adquirir material sanitario fuera de España.

Illa también ha insistido durante su comparecencia en la importancia de ser "solidarios" con la Comunidad de Madrid, el territorio donde más está afectando el virus en estos momentos con 14.597 infectados, 1.150 personas hospitalizadas en UCI y un total de 3.031 fallecidos desde el inicio de la pandemia. "Hoy es el momento de ser solidarios con Madrid, mañana con las comunidades autónomas que lo requieran", ha señalado. Illa ha asegurado que son varias las autonomías que han enviado a Madrid respiradores y otro equipamiento poder seguir ampliando las camas de UCI y así atender a contagiados críticos por el coronavirus.