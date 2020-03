El boletín de hoy: la presión para los hospitales, la nueva autarquía y nos volveremos a abrazar, ¡por Tutatis!

📊 Lo que viene. La curva de nuevos casos ha tenido "un cambio" de tendencia en la última semana, según explicó este martes Fernando Simón, el jefe del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias. Aunque es cauto con los datos porque a veces tardan en notificarse, la velocidad de casos puede estar disminuyendo 10 días después de las medidas de confinamiento. En unos días sabremos si estamos llegando al pico y con ello a la inflexión en la curva, es decir a que empiece la bajada del número de casos nuevos.



Pero, el número absoluto de hospitalizados y pacientes de unidades de cuidados intensivos será muy grande en los próximos días y la presión sobre el personal sanitario y sus recursos "va a ir más allá del momento en que controlemos transmisión". La presión va a durar más para los hospitales y, según Simón, será en todo el territorio español, no sólo en los lugares más afectados ahora como Madrid y Cataluña. Aquí nuestra pieza.



🏭 Fábricas reconvertidas. Empresas de todo tipo están aumentando y reorientando su producción para fabricar en España equipos de protección individual, tests de diagnóstico para enfermos, tests rápidos para detectar casos también sin síntomas y aparatos de respiración asistida, según dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Dada la competencia mundial por los mismos productos, es esencial producir en España, entre otras cosas, para proteger bien al personal sanitario y al personal de servicios esenciales que sigue trabajando. Illa dice que ya se han repartido 5,8 millones de mascarillas entre las comunidades. "Pero el autoabastecimiento va a ser la única garantía de suministro para las próximas semanas y meses", dijo el ministro.



💰 Más detalles de las ayudas económicas. El Consejo de Ministros aprobó este martes 20.000 millones en avales. En el caso de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, el Estado avala el 80% del préstamo; en el de las grandes, el 60% o el 70% en función de si es una renovación o un crédito nuevo. Es el primer tramo de avales de hasta 100.000 euros. Aquí la explicación de nuestro reportero de Economía Antonio Vélez.



🚓 Multas si no demuestras que vas a trabajar. En Madrid, la policía puede multar a cualquiera que esté en la calle sin hacer un recado esencial y no demuestre que tiene que ir a trabajar. Se aconseja llevar un justificante de la empresa o algún otro tipo de documento para agilizar el proceso de control de la policía. No te pueden multar por no llevarlo, sino por decir que vas a trabajar cuando no es así, pero el justificante agilizará el proceso, explica nuestro reportero de Tribunales Pedro Águeda.



🇩🇪 La gran pregunta sigue siendo por qué en Alemania hay tantos casos y menos muertos respecto a España y otros lugares. Simón habló con el instituto de vigilancia epidemiológica Robert Koch. La única respuesta, por ahora, según Simón, es que la edad media de los casos en Alemania es más baja que en España, donde ha habido varios focos en residencias de ancianos. Pero hay algunas explicaciones más, entre otras la cantidad de pruebas tempranas que ha hecho Alemania, como cuenta esta pieza de El País. El Instituto Koch, de hecho, tiene capacidad para hacer 160.000 tests a la semana.



🇬🇧 Indisciplina británica. Pese a las restricciones impuestas por el Gobierno británico durante tres semanas para que sus ciudadanos sólo salgan de casa para cubrir las necesidades básicas y para trabajar si no es posible teletrabajar, el metro de Londres seguía lleno este martes. Hacen falta alcaldes italianos para abroncarles (aquí un nuevo vídeo).



🏊‍♀️ Pospuestos los Juegos Olímpicos a 2021. Los Juegos, que tenían que celebrarse en julio en Tokio, quedan suspendidos. El Comité Olímpico Internacional dice que los celebrará en 2021, no más tarde del verano. Los precedentes de suspensión de los Juegos son las dos guerras mundiales: en 1916, en Berlín, y en 1940, también en Tokio. Aquí explica las cancelaciones del pasado el diario As.



🏳️‍🌈 Se aplaza el Orgullo. La celebración del Orgullo LGTBI, que estaba prevista para la última semana de junio y la primera de julio en Madrid, se suspende hasta que las condiciones sanitarias lo permitan. No hay nueva fecha prevista.



💪🏼 Algo bueno. Una primera vacuna puede estar disponible este otoño. Sería una versión que no inmunizaría tanto como la definitiva, pero podría servir para paliar la próxima ola del coronavirus, si remite en verano y vuelve en invierno. Esto lo explica Luis Enjuanes, jefe de laboratorio de coronavirus del Centro de Biotecnología del CSIC, en esta entrevista que le hizo este martes Íñigo Alfonso en Las Mañanas de RNE. Explica todo muy bien: merece la pena escucharlo.



Relacionado con esto, un vídeo de BBC Mundo en español que explica cómo se están acelerando los plazos habituales de producción de vacunas, entre otras cosas porque, a diferencia de lo que suele suceder, hay dinero para financiar todas las fases.