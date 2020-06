El boletín del coronavirus: en qué fase estás, así será la "nueva normalidad" y una idea para reorganizar la universidad

📊La tendencia. El Ministerio de Sanidad anunció 177 nuevos contagios este viernes, entre ellos 94 en Madrid. En los siete días anteriores se han confirmado 2.177 casos.



Desde que empezó la pandemia, 27.134 personas han muerto con un diagnóstico de coronavirus, entre ellas 52 en la última semana.



🚥En qué fase estás. La mayor parte de España inaugurará este lunes una nueva fase, con menos restricciones. Éstos son los territorios que cambian de fase este lunes 8, según anunció este viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa: Comunidad de Madrid: pasa la fase 2.

pasa la fase 2. Catalunya : Barcelona, su área metropolitana y Lleida pasan a la fase 2. Terres de l'Ebre, Tarragona y Alt Pirineu i Aran pasan a la fase 3.

: Barcelona, su área metropolitana y Lleida pasan a la fase 2. Terres de l'Ebre, Tarragona y Alt Pirineu i Aran pasan a la fase 3. Castilla y León : pasa a la fase 2 todo el territorio. El Bierzo y Laciana ya lo estaban.

: pasa a la fase 2 todo el territorio. El Bierzo y Laciana ya lo estaban. Castilla La-Mancha : Guadalajara y Cuenca pasan a la fase 3. El resto sigue en la fase 2

: Guadalajara y Cuenca pasan a la fase 3. El resto sigue en la fase 2 Galicia , Asturias , Cantabria , Euskadi , La Rioja , Navarra, Aragón, Extremadura, Andalucía, Murcia y Melilla pasan a la fase 3.

, , , , , pasan a la fase 3. Baleares : Mallorca, Menorca e Ibiza pasan a la fase 3. Formentera ya lo estaba.

: Mallorca, Menorca e Ibiza pasan a la fase 3. Formentera ya lo estaba. Canarias: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma pasan a la fase 3. El Hierro, La Graciosa y La Gomera ya lo estaban. 👉 ¿En qué fase está tu municipio? Lo puedes consultar en nuestro mapa con buscador.

👉 ¿Y qué puedes hacer? En la fase 2, comer dentro de un bar o restaurante, ir a la piscina, salir a pasear a más horas y visitar a los mayores en residencias. En la fase 3, comer en la barra de un bar o viajar entre provincias dentro de tu comunidad (si está toda en esa fase).

ℹ️ Para moverte entre dos comunidades en España tendrás que esperar hasta que ambas hayan completado todas las fases y estén en "la nueva normalidad".



😷La nueva normalidad. Es la fase en la que entrará toda España el 21 de junio. Podrá empezar antes en las comunidades más avanzadas. Durará mientras no haya tratamiento o vacuna. Lo que sabemos de esta nueva etapa por el borrador del decreto que el Gobierno aprobará el martes es que las mascarillas seguirán siendo obligatorias y que los gobiernos locales deberán aplicar restricciones para evitar aglomeraciones en transportes, comercios y otros lugares públicos. Las comunidades también tendrán que mantener recursos humanos y materiales para posibles rebrotes. Lo cuentan nuestros reporteros Iñigo Aduriz y Belén Remacha en esta pieza.



⚠️La próxima ola (según Catalunya). El Departamento de Salud de la Generalitat estima que la próxima ola significativa de contagios de coronavirus empezará a mitad de octubre y alcanzará su pico entre diciembre y febrero. Su previsión es que será un brote con menos casos que el actual. El Ministerio de Sanidad también trabaja con el escenario de brotes notables en otoño. Lo cuentan aquí nuestros reporteros Arturo Puente y Pau Rodríguez, que han tenido acceso a un documento del Servicio de Emergencias Médicas catalán.



✉️ Los correos sobre las residencias. El consejero de Políticas Sociales advirtió a su colega de Sanidad en la Comunidad de Madrid que la orden para no trasladar ancianos a hospitales daría lugar a situaciones "indignas" y podría ser "ilegal". El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ni siquiera contestó. Eso cuenta la piezade Fernando Peinado en El País. La querella por la gestión de las residencias por parte del Gobierno de Madrid ha llegado al Supremo.



💊El culebrón de la hidroxicloriquina. La OMS suspendió su ensayo clínico después de la publicación de un estudio en la revista médica británica The Lancet que sostenía que la mortalidad era más alta entre las personas enfermas de coronavirus que habían sido tratadas con esta sustancia. Pero la publicación británica ha retirado el artículo después de ser alertada también por expertos españoles de los errores en la base de datos utilizada. Lo explican Marta Borraz y Sergio Ferrer.



💡Ideas concretas para la reconstrucción. Aquí un artículo con las peticiones a comisión del Congreso de los expertos en salud pública que ya nos han escrito varios artículos de análisis con detalles importantes, Alberto Infante Campos, Daniel López-Acuña y José Martínez Olmos. Sus ideas se centran en reforzar la atención primaria, el sistema de vigilancia y la investigación, e incentivar mejor al personal sanitario con fondos y autonomía.



🇺🇸 Dos riesgos para la pandemia. Las detenciones de cientos de personas durante las protestas en Estados Unidos no están cumpliendo los requisitos básicos de higiene y distancia de seguridad, con aglomeraciones en celdas, por ejemplo en Nueva York. Además, centros de tests del coronavirus están cerrando en todo el país por los disturbios.

👉 Hoy escribo la columna de opinión sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Aquí la puedes leer.



💪🏼 Algo bueno. Uno de los grandes retos en la producción de la vacuna contra el coronavirus será que los países compartan recursos. Por eso es una buena noticia que haya salido bien esta semana la conferencia de la alianza de las vacunas con 50 países. Los gobiernos y otras instituciones se comprometieron a donar 8.000 millones de euros para vacunas contra la polio, el sarampión y otras enfermedades en países pobres. Además, crearon un fondo para que la futura vacuna contra el coronavirus llegue a todo el mundo.