Amy Adams negocia ser la protagonista de "The True American" de Pablo Larraín

La actriz Amy Adams negocia protagonizar el filme "The True American", del realizador chileno Pablo Larraín, según informó hoy el medio especializado Variety.

Este proyecto, basado en una historia real, iba a contar en un principio con financiación de la compañía Annapurna, pero según las últimas informaciones todo apunta a que Amazon Studios tomará finalmente las riendas.

Si las negociaciones llegaran a buen puerto, Adams, que tiene cinco nominaciones al Óscar y es uno de los talentos más codiciados de Hollywood en la actualidad, lideraría un elenco en el que Mark Ruffalo y Kumail Nanjiani también figuran como posibles actores.

En abril del año pasado, medios estadounidenses aseguraron que Tom Hardy iba a protagonizar "The True American", pero finalmente el intérprete no estará en esta cinta junto a la actriz de "The Master" (2012) o "Arrival" (2016).

La de Hardy no es la única baja de este largometraje, ya que durante un tiempo Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker", 2008) era la principal candidata a dirigir la cinta.

La nueva película de Larraín, tras las aclamadas "Neruda" y "Jackie" (ambas de 2016), estará basada en el libro de no ficción "The True American: Murder and Mercy in Texas" que firmó Anand Giridharadas.

Este trabajo periodístico presentaba a Raisuddin Bhuiyan, un inmigrante de Bangladesh que trabajaba en una tienda de Dallas (Texas) en 2001 cuando un estadounidense llamado Mark Stroman intentó matarlo como presunta venganza por los ataques del 11 de septiembre.

Aunque Bhuiyan logró salvarse, otros dos inmigrantes de Pakistán e India no corrieron la misma suerte y fueron asesinados por Stroman en esos días.

Bhuiyan perdonó de manera pública a Stroman por lo sucedido y emprendió una campaña para evitar que su atacante fuera ejecutado, algo que finalmente sucedió en 2011.