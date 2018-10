Los actores negros de Barcelona, contra el Teatre Lliure por una obra en la que un blanco interpreta a un personaje negro

En la obra de teatro escrita por Tony Kushner Angels in America, uno de los personajes es Belice. Se trata de un hombre gay al que le gusta travestirse y que trabaja como enfermero. Y que es negro. Unos aspectos que se reflejaron en el montaje original y en la adaptación televisiva de la misma. Pero que no han sido tenidos en cuenta por el director David Selvas, que en su adaptación para el Teatre Lliure de Barcelona ha elegido a un actor blanco para interpretar a Belice.

La decisión de Selvas ha provocado la protesta del Colectivos de Actrices y Actores Negrxs de Barcelona, que han hecho un vídeo en el que explican la situación y en el que aseguran que ahora se sienten "más invisibilizados que ayer" por este motivo.

El elegido para hacer de Belice en Àngels a Amèrica fue Quim Àvila, un actor catalán de la Kompanyia Lliure que es blanco. Tras ser designado para el papel, él mismo se puso en contacto con varios actores racializados para trasladarles que no estaba muy cómodo con la propuesta. Sus interlocutores le invitaron a que instase a proponer que el rol se diese a un actor negro, y que si fuera necesario se hiciera un casting.

Finalmente, Àvila asumirá el personaje sin que se haya intentado buscar a un actor negro para ese rol, como denuncia el colectivos de actrices y actores negros. Como cuentan en el vídeo, fueron invitados a una reunión con el actor y la directora en funciones del Lliure, Aurora Rosales. Allí se les justificó la decisión en que no había intérpretes racializados en la Kompanyia Lliure, y que en la obra "los límites se difuminan y permite que el personaje de Belice lo haga un actor blanco".

Ante la ausencia de un actor negro para un personaje racializado, el director decidió colocar un gran cartel en una pausa de la representación. En ese letrero se puede leer "En la Kompanyia no hay ningún actor negro. El teatro ha de ser un reflejo de la sociedad. Trabajaremos para que eso no vuelva a pasar". Pero ese mismo criterio no se ha aplicado en el caso de los personajes más maduros, ya que aquí sí han buscado a profesionales con edades más altas, como informa El Periódico.

Las explicaciones de David Selvas

En conversación con eldiario.es, el director de Àngels in Amèrica admite que se equivocó al no hacer un casting para buscar un actor negro que hiciese de Belice. Pero matiza que cree que no habría encontrado un perfil de ese tipo que le gustase para el papel. Algo motivado, según Selvas, "en la falta de oportunidades que tienen los actores racializados".

David Selvas confirma a este medio que fue el propio Quim Àvila el que le avisó de que había hablado con actores negros por ser designado como Belice. Algo que el director compartía, señala, pero ante lo que no tomó medidas. "Cuando formamos la compañía, formada por cuatro chicas y cuatro chicos, avisé de que tendríamos que haber incluido a algún racializado. Pero no se presentó ningún hombre el cásting, y solo dos chicas negras", dice Selvas.

También justifica el director que haya contratado a actores de fuera de la compañía para interpretar los papeles de los personajes de más edad, algo que se le ha criticado por no hacer lo mismo para buscar un actor negro. "Son actores de una solvencia y calidad contrastada. Creo que es totalmente distinto", asegura Selvas.

Para el responsable de la obra, las decisiones que ha tomado contribuyen a luchar contra la discriminación que sufren los profesionales racializados. "Yo apuesto por que haya cuotas, y estoy en esa lucha porque también soy padre de una niña negra adoptada. También por eso pusimos el cartel para explicarlo durante la obra", dice Selvas, que asegura que ha invitado a los actores racializados "a que no aspiren a hacer solo de personajes racializados, que llevasen la lucha más allá".

"No quiero que mi hija tenga de referentes a un actor negro que no abre la boca, como una obra que vi hace poco. O en otra, donde dos chica racializadas hacen de morenetas. Por eso hay que cambiar y darles más oportunidades", manifiesta a eldiario.es.

Selvas, además, dice que no ve "contradictorio" apostar por dar más espacio a los intérpretes racializados pero no haber hecho nada para que hubiese un actor negro en À ngels a Àmerica. "Contradictorio sería si no asumiésemos el problema, y creo que con esto que hacemos no pasará en otros compañías y teatros", dice.