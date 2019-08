Billie Eilish o cómo romper todas las reglas del pop

Con rostro serio, melena lisa en tonos azul o violeta, ropa unisex y "oversize", así se presenta cada vez que se sube al escenario Billie Eilish, la última revolución de la música estadounidense y que está rompiendo las viejas reglas de estilo del pop.

Con apenas 17 años y tan solo un disco en el mercado, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", esta joven nacida en Los Ángeles ya lleva más de 2 millones de álbumes vendidos por todo el mundo y sus videoclips acumulan también cientos de miles de visitas en YouTube por su estilo único y personal.

Si el típico perfil de las divas del pop está marcado por la extravagancia, la necesidad de llamar la atención con sus vestidos y coreografías y la sexualización de sus letras, véase Rihanna, Beyoncé o Lady Gaga, con Billie Eilish esto ha llegado a su fin.

La adolescente ha aterrizado en la industria para cambiar los cánones establecidos del pop. En sus videoclips aparece con un chorro de sangre cayéndole por la nariz y embadurnándose el rostro con él, o subida a un triciclo como si fuera una niña pequeña; con esta falta de artificios ha conquistado a millones de personas.

Sin una gran puesta en escena ni coreografías, sus actuaciones reúnen a una gran multitud allá donde va, que corea unas canciones que la crítica tilda como emocionalmente inteligentes.

Las letras de Eilish cuentan historia y hablan sobre sentimientos tan crudos como la muerte y enfermedades como la depresión y la ansiedad -que ella misma padece-. Una sinceridad que ha conectado con su joven público y la han convertido en un icono de la "Generación Z".

En "bury a friend" trata alguno de esos temas, donde aparece caracterizada como si fuera un terrorífico monstruo escondido debajo de la cama y que tiene atemorizado a un joven, aunque la canción es una despedida a su amigo el trapero XXXTentation que falleció a los 20 años.

Ella es única y especial y lo exterioriza también a través de su vestimenta amplia con prendas "oversize", deportivas y con anillos, cadenas o gorros que son extravagantes por su tamaño y llaman la atención por ser poco comunes en su género.

Sin embargo, su ropa le ha valido muchas críticas en redes sociales por no ir más acorde como otras artistas femeninas de la industria musical. Eilish argumenta que lleva ropa holgada porque no quiere que el mundo critique su cuerpo "si es gorda o delgada".

Desde Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga y hasta Chanel, firmas que suelen vestir a las reinas del pop como Beyoncé, Rihanna o Katy Perry, han caído rendidos a los pies de Eilish y su estilo "alternativo", y han diseñando en varias ocasiones ropa exclusiva para ella.

La propia Stella McCarthy se declara seguidora incondicional de la joven artista, y su firma creó un vestuario entero para su actuación en el Festival de Glastonbury de 2019.

A pesar de los detractores y críticos que surgen a su alrededor, Eilish seguirá haciendo lo que quiera, ya que con esta revolucionaria forma de hacer música está triunfando de forma estelar vaya a donde vaya.

Ana López Vázquez