"Buenas noches", lo real y la ensoñación, el debut literario de Santiago Isla

Madrid, la noche y la búsqueda de un amor ideal son las premisas de "Buenas Noches" (Círculo de Tiza), la primera novela del madrileño Santiago Isla, que salta de la música a la literatura para poner sobre la mesa a protagonistas jóvenes y sus problemas cotidianos.

El protagonista es un chico joven que no termina de encontrar su sitio, como explica Isla (Madrid, 1994) en una entrevista con EFE: "Por un lado quería reflejar esa sensación de extrañamiento, de sentirse incomprendido, de que en ningún sitio estás a gusto, sensación que es propia de la juventud en general; y por otro lado quería hacer a un protagonista con ese carácter".

Vaga entre la oscuridad y la vigilia de una ciudad que duerme, recuperando la figura del "flâneur" (paseante) del siglo XXI con un continuo recuerdo de un amor, una narración a medio camino de la realidad y la ficción. Sin embargo, una serie de circunstancias le obligarán a salir de esa pasividad y a enfrentarse consigo mismo.

"El protagonista es un poco frívolo, a su alrededor pasan ciertas cosas, pero él pasa por completo, está pendiente de sus obsesiones, de resolver únicamente sus problemas, dándole igual el resto del mundo. A nivel generacional, es un reflejo de ese egocentrismo que tienen muchos jóvenes hoy en día", señala este joven, hijo del empresario Pablo Isla, pero que nunca ha querido utilizar su nombre para promocionarse.

El escritor madrileño destaca que el personaje también tiene su lado humorístico, que es al final lo que le salva de todos esos dramas que se monta él mismo en la cabeza. "El sentido del humor es la única forma que le hará salir de esa sensación de extrañamiento. A veces se ríe de sí mismo, de los demás o de lo que se va encontrando por Madrid", aclara.

Que "Buenas noches" sea el título escogido para la obra no es casualidad, confiesa Isla, además de que el protagonista siempre se despide con esa frase –"buenas noches Jane, fruto prohibido, flor de la moda, eterna promesa. Buenas noches niña de Europa, amazona en París (…)"- el libro es muy nocturno.

"Es un libro cuya trama principalmente transcurre por la noche, de hecho el propio protagonista lleva una vida a deshora, no tiene unos horarios muy marcados. Asimismo, la noche madrileña, no la de la fiesta y discotecas, y todo lo que esconde es como si fuera un protagonista más en esta historia", afirma.

Aunque el libro "Buenas noches" haya salido a la luz ahora, el primer capítulo se gestó hace mucho tiempo, cuando Isla en 2007 comenzó a escribir en un blog, "Sonajero". "El libro viene porque el escritor Javier Aznar, al que le debo mucho, me puso en contacto con la editorial (Círculo de Tiza), con Eva Serrano, la cual leyó el blog, le encantó y me propuso escribir el libro", relata.

Por aquel entonces, el escritor no tenía un tema cerrado ni sabía por dónde tirar o cómo escribir el libro, pero con la ayuda de Serrano lo pudo sacar adelante. "Fueron ocho meses de intenso trabajo, pero he de reconocer que me lo pasé genial escribiendo el libro. Tenía absoluta libertad y además pude plasmar cosas que siempre había querido hacer", apunta.

Isla, que tras su debut en el mundo literario no descarta seguir escribiendo más novelas, eso sí "con un margen entre una y otra", ahora tiene la cabeza puesta en el lanzamiento de su segundo disco con su grupo Chelsea Boots, que resultaron ganadores del Mad Cool Talent en 2017.

Silvia García