Cierra el FIB con el público rendido ante Nathy Peluso y Wolf Alice

El Festival Internacional de Benicasim ha cerrado hoy sus puertas llenando su escenario principal con Madness, Bastille y Liam Gallagher pero con el interés musical situado en otras tablas con un público rendido ante Nathy Peluso o Wolf Alice.

Las mujeres han llevado hoy la voz cantante en el FIB y han demostrado que basta con hacer un hueco en el cartel a los nombres femeninos para que facturen algunas de las mejores actuaciones.

Laia Vehí -que forma junto a su hermano Pau North State- no se ha amilanado ante la falta de público típica de las primeras horas y ha ofrecido su mejor "future bass" con un destacado virtuosismo vocal.

Ellie Rowsell y su banda de guitarras Wolf Alice ha capitaneado una actuación brillante y cargada de fuerza y con un público absolutamente extasiado.

Y Nathy Peluso simplemente se ha coronado como la estrella de la noche con un "flow" de infarto, un talento desbordante, unos bailes magistrales y una voz sobresaliente.

En su camino de ser la vanguardia de la música latinoamericana, la argentina afincada en Madrid, ha venido al FIB a regalar un cóctel de sonidos que van desde el hip-hop al jazz y desde el reggae al soul aderezados con su explosivo carisma y su actitud que ha engatusado al público hasta hacerlo volver loco hasta el punto que ha tenido que pausar entre actuaciones porque no cesaban los aplausos.

Más mujeres han tomado hoy las tablas del FIB como Alma y Anna Of The North, Our Girl o Innmir.

Las multitudes sin embargo se han rendido a los nombres de la parte alta del cartel como Madness, Bastille y Liam Gallagher.

Madness arrancaba con "One Step Beyond" para poner a bailar desde el principio al público, muchos de ellos, según ha dicho Suggs -vocalista de la mítica banda de ska de Candem (Londres)- no habían nacido cuando se compusieron canciones tan reconocibles como "Our House" o "It Must Be Love" o "Baggy Trousers".

Tras ellos, los fibers han bailado y cantado todo lo que ha interpretado Bastille, la banda británica de pop con temas muy populares entre sus compatriotas como "Pompeii" o "Quarter Past Midnight", aunque uno de las canciones más celebradas de sus directos suele ser su habitual versión de "The Rythm Of The Night".

Otro gran momento de la noche se ha vivido en el escenario VISA con la banda neoyorquina Parquet Courts y su divertido y ecléctico sonido enraizado en el pop rock pero con tintes soul, punk y hasta psicodélicos que ha puesto a todos a bailar.

Liam Gallaguer, que partía como cabeza de cartel del cierre del festival, ha repetido por segundo año consecutivo en Benicasim con su habitual mezcla de canciones propias y de Oasis -recibidas con fervor y entusiasmo por el público-, con su actitud desafiante de siempre y su voz igual de desafinada que de costumbre.

Liam pidió hace dos días a su hermano Noel que volvieran a juntar "the Big O" (la gran O, es decir Oasis) después de su separación en 2009, y aunque todavía no hay respuesta, el director del FIB, Melvin Benn ya ha aclarado hoy en la rueda de prensa de balance que aunque los hermanos decidieran volver a tocar juntos no estarán en Benicasim en 2019.

Con la vista puesta en la celebración del 25 aniversario en 2019 y con una edición que ha reunido a una media de 40.000 personas al día, el FIB cierra sus puertas a cuatro días de música en los que se han echado de menos nombres más importantes pero en los que se ha podido disfrutar de excelentes conciertos gracias a una parte media del cartel.