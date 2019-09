"A Dark-Dark Man", cine noir kazajo con moraleja: a la oscuridad sigue la luz

El director de cine kazajo Adilkhan Yerhanov describe su largometraje "A Dark-Dark Man" como su particular interpretación del "noir", un thriller sin "buenos ni malos" con el que ha querido llamar la atención sobre "la tendencia de algunos países a dejar de proteger los Derechos Humanos".

"Pero la mía no es una película política", se ha apresurado a señalar Yerhanov. "No pretendo ilustrar una verdad documental, no hablo de política, rotundamente no -ha dicho en una rueda de prensa tras la proyección de la cinta-. Con la película quería mostrar un atisbo de esperanza entre tanta oscuridad".

En Kazajistán "todo esta bien, todo bien. Yo veo la situación desde dentro y no soy capaz de juzgar bien, pero puedo ver la diferencia. Hace 15 años, cuando yo venía a Europa, sí veía mucha diferencia, pero ahora no hay tanta, por lo menos con la capital".

Tras esta declaración de intenciones, este intelectual atípico, ferviente admirador de Don Quijote desde que era niño y que cita a Montesquieu en el diálogo de su actriz protagonista, Dinara Baktibayeva, asegura que sus personajes se saltan constantemente la ley porque "esa es la regla, la base del cine noir".

Consciente de que la cinta muestra una situación "horrible" en su país, el cineasta confía en que la transformación paulatina del personaje principal al que da vida Daniyar Ashinov en su primer papel dramático ayude a entender el gesto: "quería mostrar cómo de esa oscuridad surge algo luminoso".

El filme comienza cuando un indigente discapacitado que juega a la gallinita ciega en un campo de maíz cambia su esperma por una tableta de chocolate a un policía que está manipulando la escena de un crimen; a partir de ese momento, "A Dark-Dark Man" es una sucesión de momentos muy violentos, con sus cargas de humor negro.

Una periodista investiga el asesinato de cuatro niños huérfanos, todos con signos de abusos y con las mismas heridas mortales. Un testigo de la última muerte dice que ha visto cómo un político importante se llevaba al niño en un jeep negro junto a otros dos hombres.

El comisario de Karatas que se encarga del crimen es un Policía igual de corrupto que todos sus compañeros y superiores; pero la llegada de la mujer, que pone negro sobre blanco las aberraciones del sistema, unido a la imposibilidad de cumplir unas macabras órdenes, hacen que el detective cambie.

Y a la vez que muestra imágenes secas de torturas, palizas, peleas, narices rotas y tiros en la cara, unos paisajes increíbles, nevados, montañas remotas y mágicas: "En un filme tan dramático como este, tan duro, la belleza de las composiciones, el arte, era muy necesario", ha señalado Yerhanov.

También ha detallado que su estilo de 'noir' ha buscado poner el acento en la persona. "Cuando veo los sucesos en la tele me pregunto dónde está la persona y es lo que he intentado mostrar", ha dicho y ha añadido que por eso ha elegido a unos actores "con tanta verdad" y miradas que tienen "algo importante detrás".

El realizador deja en manos de la mujer el mensaje de regeneración ante tanto macho agresivo; dice Yerhanov que siempre ha creído que "todo lo malvado viene del hombre y la luz, de la mujer".

La película compite en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.