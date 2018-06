Guillermo Arriaga: "El primer mundo es responsable de la situación de los refugiados"

El escritor y cineasta mexicano Guillermo Arriaga, protagonista de II Semana Internacional de Cine de Santander (SICS), ha señalado hoy en una entrevista con Efe que el primer mundo "es responsable de la situación de los refugiados".

"Las grandes potencias se han dedicado a saquear los países del tercer mundo (...), la globalización impuesta por los grandes capitales destruyó miles de pequeños negocios y comprimió la clase media, ¿qué opciones les quedan?", reflexiona el guionista de "Amores perros" o "Babel" coincidiendo con el Día Mundial del Refugiado.

Inmerso en la escritura de su próxima novela y en el proyecto de dirigir la adaptación de su novela "Escuadrón guillotina" (2007), Arriaga ha impartido esta semana en Santander una clase magistral y ha hablado con Efe de sus facetas como escritor y director.

PREGUNTA.- Escuchándole hablar en público da la sensación de que usted tiene un talento narrativo nato. Sin embargo dice creer más en el esfuerzo que en el talento.

RESPUESTA.- Hay gente que se sabe expresar a través de ideas y otros contando historias. La razón por la que me convertí en escritor es porque me expreso a través de historias, quizá se debe a mi déficit de atención, pero no es un talento, es cuestión de personalidad. El talento lo tiene muy poca gente, la mayoría tenemos que practicar el rigor, la disciplina y la reescritura.

P.- Su barrio de la infancia, Unidad Modelo, en Ciudad de México, está presente en varias de sus obras. ¿Hasta qué punto es la fuente de su universo creativo?

R.- Mi barrio es muy importante, mi próxima novela también está inspirada en mi barrio, pero también mi familia, mis padres, son una influencia innegable, la cacería y el monte. Hay dos tipos de autores: los vivenciales, a los que pertenezco, y los que construyen su obra a partir de la investigación y la documentación.

P.- ¿Qué más puede contar de su próxima novela?

R.- Creo que ya abrí la boca demasiado, lo mejor de una obra es no hablar de ella.

P.- Hablemos de cine entonces. No ha vuelto a dirigir un largo desde su debut en "Lejos de la tierra quemada" (2008).

R.- Cierto, pero no me he alejado del cine. Produje "Desde allá" (2015), que ganó el León de Oro en Venecia, y he dirigido varios cortos, lo que ocurre es que estuve escribiendo "El salvaje" y la novela es muy celosa, pero eso no significa haya dejado el cine, pronto volveré a dirigir.

P.- ¿Qué y cuándo?

R.- Los productores que compraron los derechos de mi novela "Escuadrón guillotina" me convencieron para dirigirla, estamos viendo fechas, porque tengo otras ofertas.

P.- ¿Ha rechazado muchas ofertas para dirigir?

R.- He rechazado cosas que mucha gente me ha dicho que estaba loco, proyectos que han ganado premios Oscar, muy seductores. Pero no lamento nada. Rechacé porque mis intereses vitales iban en otra dirección, estoy feliz con la vida que tengo.

P.- ¿Se siente más guionista o director?

R.- No me siento guionista, me siento escritor y también director, soy las dos cosas, aunque es innegable que mi raíz es la escritura.

P.- ¿Cómo sabe si una idea acabará siendo una novela o una película?

R.- Por el punto de vista narrativo. Una novela, aunque la cuentes en tercera persona, siempre es una primera persona, mientras que una película, aunque la cuentes en primera, siempre es tercera.

P.- Ha dicho alguna vez que hay dos tipos de escritores, los que escriben sobre lo cotidiano y los que abordan situaciones límite. Usted es de los segundos. ¿Por qué?

R.- Por varios motivos, por un lado, la vida que he vivido, me he visto a menudo en situaciones límite, y por otro, la tradición narrativa a la que pertenezco, fui formado en Shakespeare, en los griegos y en Faulkner.

P.- ¿Escribe también sobre sus sueños?

R.- Hubo un momento en mi vida en que soñaba las historias. Fue el caso de "Un dulce olor a muerte" o "21 gramos". Las soñaba y luego me sentaba a escribirlas.

P.- Hoy se celebra el Día Mundial del Refugiado, en plena polémica por la política de inmigración de Donald Trump y con una cumbre europea de inmigración en el horizonte. ¿Qué opina de cómo se está gestionando el tema desde la política?

R.- Las grandes potencias se han dedicado a saquear los países del tercer mundo. La globalización impuesta por los grandes capitales destruyó miles de pequeños negocios y comprimió la clase media, ¿que opciones les quedan? Ha habido una guerra económica y los países del primer mundo no quieren reconocer su responsabilidad. Por otro lado hay que reconocer que los inmigrantes han refrescado la cultura, el deporte y hasta la política de varios países.

P.- Los partidos populistas han demostrado la eficacia del discurso del miedo a este respecto.

R.- La gente tiene miedo, sí. Es curioso que los países que más impulsaron la globalización, EEUU e Inglaterra, que la empujaron a más no poder, han sido los primeros en arrepentirse de la misma.

Magdalena Tsanis