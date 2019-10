"Madrid Games Week", la feria de las mil filas

La Feria de Madrid se convirtió este sábado en una sucesión de filas: para probar las últimas novedades en videojuegos, para comer, para ir al baño... La conversión de IFEMA en sede de la espera fue el precio a pagar por acoger el evento más grande del sector de los videojuegos en España, la "Madrid Games Week".

Hasta cinco horas esperaron los visitantes del evento, que se aloja hasta este domingo en los pabellones 2, 4, 12 y 14 de la Feria de Madrid, para probar las últimas ediciones de los videojuegos de Pokemon, "Espada" y "Escudo". Grupos de jóvenes y familias al completo aguardaron, pacientes, su turno en la cola, a sabiendas de que se trata de su única oportunidad para probar el juego antes de su estreno, el 15 de noviembre.

"Las colas se generan todos los años, el que va allí va mentalizado", ha asegurado a Efe Miguel Ángel Alonso Pulido, responsable de comunicación de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), que organiza la "Madrid Games Week" en colaboración con IFEMA.

La "Madrid Games Week" añade cada año más espacios a su causa y, como apunta Alonso, también adeptos, pese a las filas. En esta ocasión, la feria cuenta con cuatro pabellones, entre los que se reparten más de 270 puestos divididos entre la zona Manga-o-Rama, en la que prima la cultura nipona, la zona retro, la de deportes electrónicos, la de desarrolladores, una de formación y otra dedicada a charlas y talleres.

Este evento es la gran oportunidad para los seguidores de los videojuegos de probar las últimas novedades del sector y, con un poco de suerte, algunos avances. Esto lo saben los más jóvenes, que acuden en grupos y programan horarios para el evento con varios días de antelación, teniendo en cuenta la disposición de los puestos, los horarios de las actuaciones y toda la oferta de la "Madrid Games Week".

El juego que, en esta edición, ha generado mayor expectación entre el público ha sido el "Final Fantasy VII Remake", que no llegará a las consolas hasta el próximo mes de marzo, por lo que el puesto que permitía a los visitantes de la feria probarlo ha mantenido una fila de varias horas a lo largo de todo el día.

En la misma línea se han mantenido los "stands" que acogían "Death Stranging" y la secuela de "The Last of Us": llenos de jóvenes que, disfrazados con pelucas para emular a los protagonistas de sus animes preferidos, esperaban sentados en el suelo de IFEMA su turno para probar dos de los videojuegos más esperados de la temporada.

En cualquier caso, no es necesario ofrecer una consola al público para generar expectación. El pabellón 14 albergaba una especie de barracón que permitía ver un adelanto de "Cyberpunk 2077", que tiene previsto su estreno en abril, y en el que se presenta un futuro con androides en el que, por cierto, tiene cabida un personaje interpretado por el actor Keanu Reeves.

En la zona copada por los puestos de Nintendo, familias al completo agitaban los mandos de las consolas Switch para probar los títulos que la compañía presenta en esta feria, entre ellos "Luigi´s Mansion 3", que ha atraído filas de dos o tres horas durante toda la jornada.

Los superhéroes de Marvel tampoco han querido faltar a la fiesta del videojuego, bien como protagonistas de algún título, bien como disfraces o como estatuas a tamaño real. Tuvo especial éxito una réplica de plástico de Spiderman, sobre todo entre el público infantil, que en más de una ocasión abandonó a sus padres para acercarse al hombre araña.

Respecto a sus videojuegos, se esperaban largas filas para probar el título que homenajea a Los Vengadores, "Marvel's Avengers". Sin embargo, el título que finalmente ha reunido a los seguidores de Marvel ha sido "Iron Man VR", que permitirá al usuario ponerse en la piel del irónico millonario.

Los visitantes que han querido probar cómo es ser Iron Man han podido hacerlo con mandos y gafas de realidad virtual, aunque para eso han tenido que hacer fila durante más de dos horas.

Fuera del pabellón 14, los concursos de deportes electrónicos, profesionales y amateurs, también han tenido un gran número de espectadores; competiciones que seguirán mañana, fecha en la que la "Madrid Games Week 2019" abrirá por última vez, aunque se espera que la afluencia de visitantes sea menor que la de este sábado.

María Gómez de Montis