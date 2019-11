María Pombo, de influencer a diseñadora

Juvenil, de fiesta y con el estilo propio de María Pombo, así es la primera colección de Name the Brand, la firma de ropa con la que la "influencer" española se ha lanzado al mundo de la moda, asesorada por Icíar Aragón -la hija de Emilio Aragón- y que se ha presentado esta mañana en Madrid.

"Esta es una edición limitada de prendas de fiesta", aclaró María Pombo en un encuentro con la prensa, donde mostró cada una de las 17 prendas que conforman la colección.

El negro, el blanco y el brillo cobran protagonismo y dan vida a faldas, camisas, vestidos y pantalones que anticipan la llegada de las navidades y las fiestas tan marcadas que se celebran durante esas fechas.

"Vamos a ir por cápsulas, no por temporadas. A lo mejor cada mes y medio sacamos una colección", aclaró María Pombo.

Name the Brand no ha sido un proyecto de la noche a la mañana. Pombo lleva desde hace casi un año anunciando a sus seguidores que tenía una sorpresa entre manos y no ha sido hasta esta semana cuando lo ha desvelado.

Sus más de un millón de fans en las redes sociales son los que han escogido el nombre final de la firma, después de una votación popular en donde se ha impuesto Name the Brand a otros nombres como Capsule zero y Love you mess.

Además, Pombo ha formado parte del proceso creativo, aportando sus ideas y gustos que se plasman en cada una de las prendas diseñadas, así como sus referentes en la moda de ahí que las piezas lleven nombres como Cher, Brigitte Bardot o Bianca Jagger.

Entre las prendas, todas ellas "cien por cien producción española" salvo una, destacan una blusa de estilo boho con lazada, volantes y manga abullonada; el vestido "Gia" con escote cruzado, pliegues laterales y bajo asimétrico, y un top de tirante ancho con lentejuelas y flecos frontales llamado "Donna".

Otras de las piezas estrella es un traje blanco con una chaqueta con hombreras junto a un pantalón estilo Jagger en un acabado ancho.

La influencer no solo firma los diseños sino también ha posado en la campaña en un ambiente muy festivo y en donde ha estado acompañada por su marido Pablo Castellano: "Mi marido también sale conmigo en la campaña. Solo necesitó 3 horas para posar, mientras que yo estuve como 12 horas", dijo con humor.

Un total de 200 unidades se pondrán a la venta, lo que la convierte en una colección exclusiva y que solo estará disponible por la tienda online de la firma.

Con esta nueva marca la joven madrileña quiere acercarse a un público más mayor y diferente al que se dirige con la otra firma que tiene de ropa, Tipi Tent, más joven.