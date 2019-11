Muere la actriz Asunción Balaguer a los 94 años

Asunción Balaguer, decana de las actrices españolas, ha fallecido este sábado en el municipio madrileño de Fuenfría (Cercedilla) a los 94 años. Según ha informado su familia, Balaguer ha fallecido esta madrugada por un fallo multiorgánico.

Viuda del actor Paco Rabal, madre del directo Benito Rabal y de la interprete Teresa Rabal, además de abuela del también actor Liberto Rabal, Asunción, que había cumplido 94 años el 8 de noviembre, fue ingresada hace una semana después de sufrir un ictus en sus domicilio de Alpedrete, lugar en el que había fijado su residencia a principios de los años ochenta en compañía de su marido.

Nacida el 8 de noviembre de 1925 en Manresa (Barcelona) en el seno de una familia burguesa, la actriz subió por primera vez a un escenario con trece años, en plena Guerra Civil, en una función de Santa Teresa de Jesús a cargo del Institut del Teatre.

Ya en Madrid, conoció a un jovencísimo Francisco Rabal Valera cuando éste se incorporó a la compañía Lope de Vega.

Durante el más de medio siglo que duró su matrimonio con Rabal, la actriz relegó en parte su faceta interpretativa, pero cuando al enviudar a los 75 años retomó la vida artística con todas las consecuencias y escribió sus mejores páginas como actriz.

Asunción Balaguer con Paco Rabal en una imagen de archivo. EFE

Entre 2010 y 2013 obtuvo cuatro premios consecutivos de la Unión de Actores; en 2012, la revista Teleprograma distinguió toda una vida de dedicación al oficio con el TP de Oro y en 2013 recogería el Premio Max a la actriz de reparto por el musical Follies, en el que cantó y bailó en las mejores escenas.

El primero de ellos, recuerda la Fundación AISGE (Artistas e Intérpretes Sociedad de Gestión), fue precisamente el Premio Actúa, que concede la institución y que le otorgó en 2010 por su prolongada y fructífera trayectoria.

Momentos antes de levantar dicho trofeo, Balaguer confesaba con gracia el motivo de su salto a la interpretación: "Me aburría mi vida. No me gustaba siendo yo misma y deseaba hacer de otras personas. Este es el trabajo más hermoso, entre otras cosas porque no te aburre. Si volviera a nacer, volvería a ser actriz. Y me gustaría tener otra vida, ¿eh?".

Su cuerpo será velado en el tanatorio de Collado Villalba y, tras la incineración, sus hijos, Benito y Teresa Rabal, trasladarán las cenizas a Águilas (Murcia), donde descansan desde 2001 las del protagonista de Los santos inocentes.