Vargas Llosa dice que el ninot de Sierra sobre el rey es una "mala creación"

El escritor Mario Vargas Llosa, que hoy ha inaugurado los foros y encuentros de ARCO 2019, ha señalado que la "escultura de Santiago Sierra y Eugenio Merino es una provocación de mal gusto, no tiene ninguna gracia; no hay ninguna inventiva, ninguna creatividad, es pura provocación".

"Me parece bien que ARCO permita que esta esté ahí, pero creo que es una mala creación", ha subrayado el Nobel a la prensa tras el encuentro que ha mantenido con el crítico y escritor José Manuel Bonet en la inauguración de ARCO.

Vargas Llosa también ha destacado la presencia de Perú en ARCO le parece algo "maravilloso". "Me parece maravilloso que Perú esté presente en Madrid como hecho cultural, que no sea porque las guerras en Perú, terrorismo, la violencia, sino que sea porque hay exposiciones, pintores, artistas, me parece fantástico y además veo que las exposiciones son realmente magníficas. Es mostrar lo mejor que tenemos".

La galería Prometeo Gallery de la italiana Ida Pisani, en el pabellón 9 de Ifema, muestra desde ayer un ninot del rey de cuatro metros y medio con un precio de 200.000 euros, que el coleccionista que lo compre tendrá que quemar, según se especifica en el contrato, durante este año.