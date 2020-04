Agenda cultural para la cuarentena (martes 7): clubes de lectura de best sellers y documentales sobre la pandemia

View this post on Instagram

Estos son los horarios!! Recuerden ir a seguirlos para que les notifique cuando el live empiece: @candyvergel @rastamanguitar @mathieuruzofficial @vilasebasmusica @na_morales_ @jaison.neutra @casadoofficial @atomicloveband @polaroidmusic1 @dlorean.rock @tropikal_lions @las.mascaras @therivermanmusic @altibajolatinson Y con la participación especial de artistas internacionales @ericajaderose desde Estados Unidos y @ginesbesays desde España. Ayúdanos ayudar compartiendo la información de #VibraEnCasa desde tus historias. Unidos desde la música ❤