Carla Cascales, una carrera meteórica en el mundo del arte

Madrid, 10 ago (EFE).- La reciente edición de ARCO fue la primera en la que participó Carla Cascales, que logró captar la atención de los reyes durante su visita y vender dos obras a la Fundación Masaveu, lo que la sitúa como una de las nuevas voces del arte emergente español con su obsesión por llegar "a la esencia de las cosas".

La poesía de las cosas sencillas inspira el trabajo de Carla Cascales, que busca en sus obras "tratar de eliminar elementos hasta llegar a la esencia de las cosas", explica en una entrevista con Efe la artista sobre su obra, que con materiales que evocan la naturaleza consigue abrirse un hueco en el panorama del arte.

Carla Cascales siempre tuvo claro que quería dedicarse al arte. Hija de un maquetista de arquitectura, en la crisis de 2008 vio de cerca "el declive de las profesiones artesanales ante el boom de la impresión 3d". Así que se matriculó en Publicidad y Relaciones Públicas, para transicionar posteriormente al diseño gráfico.

"Nunca me sentí satisfecha trabajando para marcas, sabía que eso no era lo que quería", explica la catalana, que hace cinco años decidió dedicarse íntegramente al mundo del arte, en el que su nombre crece a una velocidad vertiginosa amparada por la galería Senda y, ahora, posicionando una de sus obras en la Fundación Masaveu.

"ARCO es una oportunidad increíble a nivel de visibilidad", dice sobre la feria, que asegura le permite "llegar a un público institucional" y en la que participa por primera vez de la mano de la galería Senda, con quien lleva un año. "Estar en ARCO te profesionaliza como artista, el trabajo llega a muchas personas", indica.

Aunque ha sido su primera vez en la feria artística, ha conseguido convertirse en uno de los stands más visitados. El primer día de la Feria, la Fundación Masaveu compró un díptico de una de sus series inspiradas en el mediterráneo, y el segundo, los reyes se detuvieron durante su visita a la feria frente a su nueva serie de Terracota.

"Se interesaron por las pinturas de Terracota, me preguntaron información, querían conocer el proceso de creación. Sentí el cariño de personas que se interesan por tu obra", desgrana, señalando que la iniciativa "Proyectos de artista", destinada este año a mostrar obras de mujeres ha supuesto un "un gran trampolín" para dar a conocer su trabajo.

Como artista es consciente de que tener "una buena galería que promueve tu trabajo y una fundación que te apoya como artista es muy importante", así que su balance de la primera feria es positivo, algo que según remarca avalan las ventas con las que han cerrado la edición.

"En el mundo del arte el prestigio es importante. El arte es subjetivo, cuando un coleccionista compra tu obra le gusta saber que hay otras instituciones que también han apoyado tu trabajo", reflexiona.

Sobre el sello de sus obras, ese que ha atraído al público general y también a los reyes y las visitas, Cascales apunta hacia la naturaleza y lo orgánico. "Mi obra conecta con la naturaleza en sí, imperfecta, orgánica e irregular, algo que internamente cualquier ser humano lleva dentro como un sentimiento ancestral".

Entre sus piezas hay cuadros con volúmenes, esculturas y pintura, y tiene claro que no se encasilla en un único formato. "Limitarme a un formato no me llena como artista,

Estar en constante descubrimiento y experimentación es fundamental", apunta sobre sus piezas, que concibe en diálogo con los espacios en los que se exhiben.

"Para hacer una buena obra hay que dedicar tiempo a pensar y a experimentar", dice convencida. Por este motivo, el futuro tras una edición de ARCO que aún deja su poso emocional sobre la artista se lo toma con calma, enfocada en una pasión que desde hace años ejerce como profesión.

