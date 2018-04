John Carpenter vuelve como compositor 17 años después para la nueva 'Halloween'

El director, guionista y compositor John Carpenter, tendrá un papel en la secuela de la película con la que se convirtió en todo un referente dentro del cine de terror: La noche de Halloween. De esta manera, el aclamado cineasta vuelve a coger la batuta para encargarse de una banda sonora por primera vez desde 2001, cuando compuso las pistas para Fantasmas de Marte.

Así lo aseguró vía Twitter Jason Blum, productor de películas como Déjame salir, Whiplash y, entre otras, la nueva Halloween. "¿Puedes confirmar o negar si John Carpenter está realizando la banda sonora de esta película?", le preguntó un aficionado por la red social del pájaro azul, a lo que este respondió de forma rotunda: "¡Confirmado!".

Confirm! — Jason Blum (@jason_blum) 19 de abril de 2018

Todavía se desconoce si Carpenter optará por crear una lista de canciones originales o si adaptará versiones antiguas. Aun así, no es la primera vez que se convierte en el compositor de sus propios largometrajes. Ya ocurrió con Dark Star, Escape From New York o The Fog, entre otras.

Esta nueva Halloween, que será la primera desde la realizada por Rob Zombie en 2009, estará dirigida por David Gordon Green y contará con Danny McBride entre el equipo de guionistas, todo ello tutorizado por el propio Carpenter. Aún está por definir, pero la historia continuará los hechos acontecidos en la cinta del 78 ignorando todas las secuelas posteriores. De hecho, la propia actriz Jamie Lee Curtis vuelve a encarnar el papel de Laurie Strode cuarenta años después.

"Incluso podría hacer la música. Tal vez. Podría ser genial", indicó el cineasta en su página personal de Facebook el pasado 10 de febrero, cuando presentó a los encargados tras la próxima Halloween. Además, reveló otro dato fundamental: la fecha de estreno. "Lo verán en los cines el 19 de octubre de 2018", matizó.