Netflix quiere hacer una película sobre 'Los Papeles de Panamá' con Gary Oldman y Meryl Streep

Netflix se ha comprometido a producir The Laundromat, el ansiado nuevo film de Steven Soderbergh sobre el escándalo de los Papeles de Panamá, que buscaba financiación desde el pasado festival de Cannes.

Los responsables del proyecto llevaban en conversaciones con el gigante del VOD desde mayo, pero la plataforma no se decidía debido a que ya había estrenado un título sobre el caso: The Panama Papers, sobre los periodistas alemanes Frederik Obermaier y Bastian Obermayer, autores del libro Panama Papers: Breaking the Story of how the Rich and Powerful hide their Money.

Según Deadline, el elenco estaría encabezado por nombres tan imponentes como Gary Oldman, Meryl Streep y Antonio Banderas, a los que se habría sumado David Schwimmer -el Ross Geller de Friends-.

Los Papeles de Panamá se convirtieron, en 2016, en la mayor filtración de documentos de la historia. Surgió desde el bufete de abogados Mossack Fonseca y provocó un terremoto que reveló las artimañas fiscales de un extenso listado de multimillonarios y de dirigentes políticos de todo el mundo (o personas de su entorno) y que en España acabó con la carrera política del exministro de Industria José Manuel Soria.

The Laundromat y su previsible reparto plagado de estrellas parece poder convertirse en la nueva gran apuesta de Netflix, en su empeño por convertirse en una de las productoras de largometrajes más influyentes de Hollywood. Ahora mismo, está allanando el camino hacia los Oscar de Roma, la película de Alfonso Cuarón que no ha dejado de conquistar a la crítica desde que se presentase en Cannes. Además de contar con otras balas en la recámara de cara a los premios más mediáticos del cine contemporáneo: 22 de julio, el drama de Paul Greengrass sobre el ataque terrorista más sangriento de la historia de Noruega y La balada de Buster Scruggs de los hermanos Coen.