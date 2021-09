"Va a ser la gala del reencuentro": así serán los Goya de 2022 en València

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Mariano Barroso, han presentado esta mañana la 36 edición de los Premios Goya. Se celebrará en València, con todas las medidas sanitarias pertinentes, el próximo 12 de febrero de 2022.

"Esta va a ser la gala del reencuentro del cine y su público. El año pasado echamos en falta el calor del público pero la próxima edición será distinta", ha defendido Mariano Barroso, confirmando que en esta ocasión habrá público en la gala. Aunque será menos público –aproximadamente 1.500 personas– que en ediciones anteriores, pues el Palau de les Arts i les Ciències de València tiene menos aforo que otros centros escogidos con anterioridad como el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga en 2020.

"La idea es hacer una ceremonia con un modelo nuevo: vamos a superar la figura de 'presentador único' o 'pareja de presentadores' principales, para que sea una gala más coral y tengan protagonismo múltiples figuras de nuestro cine. Todas las sensibilidades estarán representadas, desde el cine más popular al cine más de autor", ha defendido Barroso. Los presentadores de la gala aún se desconocen. Antonio Banderas y María Casado fueron los encargados de dirigir y presentar la gala. Lo que sí se sabe es que habrá actuaciones musicales en directo, otro clásico de los Goya que vuelve en 2022.

"No se nos ocurre un lugar mejor que València. La apuesta de las instituciones políticas ha sido inequívoca y entregada. Ayer veíamos las imágenes del funeral por Belmondo en Francia y lo veíamos pensando 'mira como tratan a los actores en Francia'. Fue conmovedor. Y no he podido evitar recordar el homenaje en Berlanga aquí en València. Fue un trato ejemplar y creo que en nuestro país hay pocos antecedentes de ese respeto y ese honor hacia los cineastas como en esta tierra", reflexionaba el presidente de la Academia.

"Es cierto que estamos en un momento de recuperación tras unos meses terribles", ha dicho Ximo Puig. "Después de todo lo que hemos pasado, necesitamos una cierta recuperación emocional y la celebración de los Goya es un hito en esa recuperación". El Presidente de la Generalitat ha seguido defendiendo que "los Goya nos sitúan en el lado de la esperanza. Van a significar una reivindicación del cine, vamos a trasladar a toda la sociedad lo que es mucho más que una gala de unos premios. Por mi parte decir que es una enorme oportunidad para subrayar el valor que tiene la cultura: estos casi dos años nos hemos sentido acompañados por el cine. Y que el corolario de todo esto sea Berlanga es un tremendo placer".

La rueda de prensa se ha celebrado con la compañía del alcalde y la vicealcaldesa de Valencia, Joan Ribó y Sandra Gómez López; el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar; y el vicepresidente de la Academia, Rafael Portela.

En diciembre de 2020 la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, anunció la constitución de la Comisión de los Goya para organizar y coordinar la gala de 2022 con la ciudad como sede principal, así como las actividades que girarían en torno a la celebración del año Berlanga. "Berlanga amaba su ciudad, así que la ciudad no podía por menos que corresponderle como capital del Año Berlanga y celebrar estos Goya como culminación del centenario", ha subrayado Gómez.

"Berlanga supo contar la historia de nuestra tierra", ha dicho Ribó. "Su nombre estará siempre vinculado al cine y a una forma de estar y comprender el mundo que tiene mucho del talante particular de los valencianos", según el alcalde de Valencia.

Entre los proyectos que han centrado el centenario del nacimiento del cineasta valenciano destacaban dos exposiciones sobre su legado en el MuVIM de València y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Esta segunda exposición se trasladará al Centro Cultural Bombas Gens de València precisamente la semana de celebración de los Goya, según ha confirmado Mariano Barroso.