San Sebastián 2020: el festival celebra su edición más atípica 'emborrachada' por Thomas Vinterberg

En un 2020 marcado por la pandemia que está sacudiendo todos los rincones del planeta, un evento como el Festival de San Sebastián se ha convertido en un oasis de pulcras y continuas medidas de seguridad y mucho cine. Mascarillas, distancia y gel mediante, la 68º edición del certamen será recordada por la extrañeza que rezuman las calles donostiarras, pero también por las cintas que aquellos días cambiaron el coronavirus de los titulares por el de las historias que están inundando sus salas. Alcanzado su ecuador, hacemos un repaso por los títulos más destacados de lo proyectado hasta ahora.

Woody Allen fue el encargado de dar el pistoletazo de salida con su particular postal de San Sebastián, Rifikin's Festival, donde sus recreaciones de clásicos con aires a Midnight in Paris fueron su mayor logro. Pero por lo pronto, Thomas Vinterberg es el que parece haber generado más consenso gracias a su embriagadora Druk. Ozon y su Verano del 85, Matt Dillon y su documental con carta de amor a la música cubana incluida El gran fellove, le siguen en la lista, de la que se desmarcan otras como Passion Simple de Danielle Arbid o Akelarre de Pablo Agüero.

Más allá de la Sección Oficial, en la sección Perlas la batuta la llevan Nomadland, The Father y Herself, además de los descubrimientos que ofrece la siempre libre sección de Nuevos Directores. Aquí la sorpresa la han dado Ane, de David Pérez Sañudo y La última primavera, de Isabel Lamberti. La primera, con la búsqueda de una madre de su hija desaparecida, y la segunda con el retrato del desalojo de una familia de la Cañada Real. Además, en una edición marcada por el amplio despliegue de series, Patria ha llegado dispuesta a generar más debate que polémica, con una historia profundamente humana.

Druk

Un grupo de profesores de instituto decide ponerse a prueba manteniendo su tasa de alcohol en un 0,5% durante el día, y comprobar sus repercusiones. Así es la premisa de la divertida, entusiasta y nada baladí Druk (Another round). Hasta ahora, la película más destacada de la Sección Oficial en la que Thomas Vinterberg ha abordado un tema de entrada tan dramático y complejo como el alcoholismo. Sin embargo, lo utiliza como vehículo para hablar de la falta de estímulos y de confianza en uno mismo, del miedo al fracaso y sus consecuencias paralizantes, de la torpeza con la que el ser humano convive con sus emociones y, en palabras del propio cineasta danés de "cómo lo incontrolable apenas tiene espacio en nuestra vida".

Su relato cautiva y culmina con un final memorable de éxtasis, tras el que es imposible no salir sin ganas de brindar con una buena copa de vino para simplemente, celebrar. Quien inaugurara con The Celebration el Dogma 95 hace ya un cuarto de siglo, firma aquí una oda a la desinhibición y la buena energía con un cuarteto de intérpretes formado por Mads Mikkelsen —que ya suena a Concha de Plata—, Thomas Bo Larsen, Lars Tanthe y Magnus Milland. Ellos encarnan a los cuatro amigos con los que, de paso, se explora una masculinidad alejada de toneladas de testosterona, y muy cercana a una realidad en la que la convivencia y capacidad de compartir los sentimientos se descorcha con maestría.

¿Cuándo se estrena? El lanzamiento de Druk está previsto para principios de 2021.

Verano del 85

En tiempos en los que se nos ha olvidado lo que era salir a bailar con nuestros amigos y parejas, Verano del 85 contiene una escena que permite reencontrarse con ese yo ahora reprimido y con ese adolescente desenfrenado que todos fuimos. François Ozon, que compite con la cinta en la Sección Oficial del Certamen, firma un cuento consciente sobre la adolescencia que vivimos, o soñamos. El director francés juega con la idea de lo que proyectamos en nuestros amores, lo que creemos sobre aquellos a quienes amamos y con quienes nos descubrimos ya sea enamorándonos, dejando aflorar nuestro despertar sexual o cumpliendo alocadas promesas. Y lo hace con una narración delicada y muy luminosa en la que todo rezuma a los 80.

Lo consigue de la mano de los actores Félix Lefebvre y Benjamin Voisin, que brillan y dan color a un filme donde Valeria Bruni Tedeschi aporta la comicidad de una madre que se contagia de la libertad de su hijo. También hay espacio para el drama, y es que no hay pubertad sin subidas acompañadas de tremendas bajadas, con las que explorar cuánto de verdad y cuánta sugestión hay en lo que deseamos, anhelamos y escribimos.

¿Cuándo se estrena? Llegará a los cines el 9 de octubre.

Ane

En la sección de Nuevos Directores, uno de los títulos más destacados ha sido Ane, de David Pérez Sañudo. Una prometedora ópera prima que parte de la llegada de una madre a su casa tras una noche de trabajo, fiesta y cita que, esperando desayunar con su hija, descubre que ha desaparecido. Inmersa en el País Vasco de 2009, habla sobre la maternidad con una protagonista que en la piel de Patricia López Arnaiz adquiere una dimensión nada idealizada. Al contrario, es tan terrenal que cuesta no contagiarse de la frustración y mala baba con la que busca, en una especie de huida hacia adelante.

El filme combina thriller y drama, con un contexto politizado por las protestas contra la construcción de un tren de alta velocidad que va a obligar a expropiar algunas viviendas. Los discursos de cada generación revelan cómo vivir bajo el mismo techo no nos convierte necesariamente en perfectos conocidos. Un colegio que no titubea a la hora de desconfiar de los disidentes, una familia azotada por el contexto social y un entorno laboral asfixiado por las protestas completan el cóctel que contiene la película.

¿Cuándo se estrena? Llegará a las salas españolas el próximo 16 de octubre.

Herself

“Black Widow" (viuda negra) es el código que Sandra ha establecido con su hija como forma de supervivencia. Al pronunciarlo, la pequeña debe salir corriendo con una casa de muñecas en la que ha escrito el mensaje “llamar a la policía", para que vaya a la tienda más cercana a buscar ayuda. Un salvoconducto para evitar que su marido maltratador la mate. Con esta violenta secuencia arranca Herself, película dirigida por Phyllida Lloyd (La dama de hierro), que llega al certamen tras su paso por Sundance. Es cierto que no es el primer largometraje que aborda el maltrato —ni será el último— pero lo más interesante de su propuesta es la importancia que brinda al “espacio" como elemento fundamental para seguir adelante. La protagonista, encarnada por Clare Dunne, es alojada en un hotel junto a sus hijas pequeñas y decide embarcarse en la aventura de construir su propia casa en el jardín de la mujer para la que trabaja. A ritmo de Sia.

El filme está impregnado de generosidad y sororidad, al tiempo que reivindica que, más allá de la Habitación propia propuesta por Virginia Wolf, el hogar es clave no tanto para “volver a empezar" como reza el título traducido al castellano, sino para poder ser y ofrecer un entorno favorable a unas niñas cuya infancia ha sido arrebatada. Un lugar donde generar raíces, al que pertenecer, donde estar. Así, Herself consigue no hacer sangre de una historia que bien podría haber abrazado el exceso en cuanto a tragedia, ni tampoco edulcorarla cerrándola cual happy ending de Disney. Y entre medias, mostrando el entramado judicial que no siempre hace las preguntas adecuadas, perpetuando que las víctimas sean más cuestionadas e interrogadas que sus agresores.

¿Cuándo se estrena? Se espera su llegada a salas en noviembre de 2020.

Nomadland

Era la película más esperada tras haberse alzado con el León de Oro en el Festival de Venecia y el Premio del Público en el de Toronto. Nomadland, de Cholé Zhao, directora de The Rider, aborda la historia de una mujer, interpretada por Frances McDormand, que tras quedarse sin trabajo por el colapso económico de la ciudad rural en la que vive, decide coger su camioneta y convertirse en nómada. Circunstancia de la que se presta la cineasta para recorrer los Estados Unidos de los más marginados, a los que también da voz.

La cinta adapta el libro País nómada: supervivientes del siglo XXI, publicado en nuestro país por Capitán Swing con traducción de Mireia Bofill Abelló. Un libro escrito por la periodista Jessica Bruder, gracias al cual Cholé Zhao ha construido una narración a caballo entre la ficción y el documental, compuesta por un amplio abanico de testimonios ante los que cuesta quedarse indiferente. Habrá a quienes pueda parecerle extenuante e incluso pretenciosa, pero lo que más rezuma es sensibilidad en un viaje que es a la vez destino.

¿Cuándo se estrena? Su llegada a salas está prevista para el 5 de diciembre de este mismo año.

Patria

En una edición del certamen donde las series se han hecho más hueco que nunca, Patria era la más ansiada. Sus primeras imágenes se vieron precisamente hace un año en San Sebastián, y ha sido ahora cuando sus episodios han sido proyectados. La adaptación de la novela de Fernando Aramburu, que llegará a HBO el 27 de septiembre y cuyo primer capítulo podrá verse en Telecinco, narra el conflicto de ETA a través de sus dos protagonistas y enfrentadas familias.

“Lo importante es poder hablar, no tener razón", aseguró su responsable Aitor Gabilondo en la rueda de prensa de presentación, y nada más lejos del propósito de la ficción. La humanidad, y no la política, es la que vertebra la narración, además de un profundo dolor y sufrimiento. En concreto, el de la mujer de una víctima y la madre de su asesino. El proyecto llega rodeado de un aura de debate que ojalá genere más diálogo que polémica, se le dé el espacio y tiempo para verla hasta su desenlace, y todos “abracemos" el prisma ofrecido por la producción.

¿Cuándo se estrena? HBO lanzará su primer episodio este domingo 27 de septiembre e irá estrenando los siguientes de forma semanal. La fecha de la puesta de largo de su primer capítulo en Telecinco no ha sido confirmada todavía.