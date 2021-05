La covid se suma a las amenazas contra la prensa que siguen vivas y activas

Redacción Internacional 3 may (EFE).- El Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebró hoy con el recuerdo de las ya conocidas y muy activas amenazas contra los periodistas en muchos lugares del mundo, a las que ahora se suma la pandemia de coronavirus, que ha causado un gran quebranto económico en las empresas periodísticas debido a la pérdida de anunciantes por efecto de la subsiguiente crisis económica global.

LA UNESCO ALERTA DE QUE LA PRENSA VIVE ENTRE LA CRISIS Y LAS AMENAZAS

La Unesco cerró hoy la edición 2021 de la Conferencia Global de Libertad de Prensa, celebrada en conjunto con el Gobierno de Namibia, en la que se alertó sobre la crisis económica que atraviesa el sector y sobre las crecientes amenazas a las que se enfrentan los periodistas.

Estos son dos de los puntos principales del documento de conclusiones finales del encuentro, titulado Declaración Windhoek+30 -en referencia a la capital namibia, que ha acogido la conferencia- que se publicó hoy tras la clausura del evento.

La Unesco resalta la preocupación por las "amenazas a la seguridad de los periodistas y al ejercicio del periodismo libre", entre las que incluye tanto viejos riesgos no resueltos -como asesinatos y detenciones de periodistas o restricciones a la libertad de expresión por parte de los Gobiernos en virtud de la "seguridad nacional"-, como otros nuevos, como el acoso en las redes.

LA UE REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA LIBERTAD DE PRENSA

La Comisión Europea reafirmó hoy su compromiso de defender la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación "en la UE y fuera de ella", ya que "la democracia no puede funcionar sin medios de comunicación libres e independientes".

"La libertad de prensa en la UE suele darse por sentada. No debería. Hemos tenido recientes y dolorosos recordatorios", tuiteó la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, quien en el Día Mundial de la Libertad de Prensa recordó que "la democracia no puede funcionar sin medios de comunicación libres e independientes".

Los medios de comunicación deben "poder trabajar con libertad e independencia, lo que constituye el núcleo de los valores y las democracias de la UE", añadió la Comisión en un comunicado, en el que se comprometió a defender la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación "en la UE y fuera de ella".

LOS PERIODISTAS PIDEN MÁS APOYO DE LA UE PARA SALVAGUARDAR LA PRENSA

Varios periodistas europeos y eurodiputados manifestaron la necesidad de aumentar el apoyo financiero y legislativo por parte de la Unión Europea a los medios de comunicación, con el objetivo de asegurar su independencia editorial.

En un seminario organizado hoy por el Parlamento Europeo varios periodistas que han sido perseguidos por su labor informativa participaron junto a diversos eurodiputados para compartir experiencias y debatir sobre las principales amenazas a las que se enfrenta el periodismo en la actualidad.

"Todas las iniciativas legislativas que el Parlamento Europeo inicie deberían proteger nuestra categoría y actividades profesionales", reclamó la periodista italiana Federica Angeli, amenazada durante años por su investigación sobre las mafias gitanas de Roma.

PERIODISTAS MUERTOS POR COVID

La covid-19 ha causado la muerte de 1.227 periodistas en todo el mundo en el último año, recordó la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC), que también pidió a los gobiernos medidas para ayudar a los medios más afectados por la pandemia.

Por países, donde más fallecimientos de periodistas por covid-19 se reportaron fue en Brasil (187), seguido de Perú (140), India (130) y México (109).

La PEC subrayó el caso de la India, que vive una fuerte ola de nuevos casos de covid-19, y donde sólo en las dos últimas semanas se ha informado de la muerte de al menos medio centenar de periodistas a causa de esta enfermedad.

BIRMANIA HA RETROCEDIDO UNA DÉCADA TRAS EL GOLPE DE ESTADO

El golpe de Estado militar ha supuesto un retroceso de una década para Birmania en libertad de prensa, con al menos 43 periodistas detenidos, decenas en la clandestinidad y la asfixia de los medios independientes que tratan de informar a través de internet.

Según el último informe de Reporteros sin Fronteras (RSF), el golpe de Estado del 1 de febrero "llevó el frágil progreso (en libertad de prensa) a un final abrupto y a los periodistas birmanos diez años atrás" porque de nuevo "se enfrentan a campañas sistemáticas de arresto y censura y muchos se resignan a trabajar en la clandestinidad".

MÉXICO. ATAQUES IMPUNES CONTRA LOS PERIODISTAS.

La celebración en México del Día Mundial de la Libertad de Prensa coincide con una espiral de violencia contra los periodistas y una persistente impunidad, mientras organizaciones civiles critican que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ataca en exceso a los medios de comunicación.

"En México existe un aumento anual de las agresiones contra periodistas que continuará mientras las autoridades no hagan algo para frenarla", dijo a Efe Paula Saucedo, representante del programa de protección y defensa de la ONG Artículo 19, que trabaja por defender la libertad de prensa y el derecho de los periodistas a ejercer su trabajo con garantías.

Además, en los poco más de dos años de mandato de López Obrador, 17 periodistas han sido asesinados por motivos posiblemente vinculados a su labores y según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) los asesinatos contra periodistas tienen una impunidad del 99 %.

LÓPEZ OBRADOR ARREMETE CONTRA LA PRENSA Y LOS CORRESPONSALES EXTRANJEROS

Sin embargo, López Obrador, siguió hoy con sus críticas contra la prensa "conservadora" y los corresponsales extranjeros, de quienes dijo que eran "consentidos" de los anteriores gobiernos.

Agregó que hasta los medios "más famosos" como The Washington Post o The New York Times tienden "a veces" a desinformar.

Al hablar de los corresponsales extranjeros afirmó: "Antes (...) los trataban muy bien en el Gobierno federal y ya Jesús (Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia) no tiene un departamento de atención a corresponsales extranjeros". "Antes eran consentidos, se les colmaba de atenciones, de privilegios. Y además toda esa prensa también defiende a grupos de intereses creados", afirmó el mandatario.

Insistió en la importancia de acabar con la corrupción con un juego de palabras: "¿Cuándo vamos a convencer al país de que es importante acabar con la corrupción en México si El País es un boletín de las empresas españolas que hacían su agosto en México?", en alusión al periódico español al que ha convertido en blanco de sus críticas, como igualmente hizo con el periódico mexicano "Reforma", del que dijo que apoya a la "oligarquía".

CRECE EL ACOSO JUDICIAL A LA PRENSA EN MÉXICO Y COLOMBIA

El acoso judicial contra periodistas de México y Colombia ha crecido de forma "alarmante" en los últimos años, reveló el informe "Leyes del silencio" de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la organización Artículo 19.

La FLIP informó de 36 casos de acoso judicial en Colombia en 2020 frente a los 14 de 2017, mientras que en México Artículo 19 registró 39 casos en 2020 frente a solo uno en 2015.

"Es alarmante que en Colombia y México el aparato judicial sirve al interés privado en lugar de al público. El acoso judicial castiga al mensajero y daña el derecho del público a recibir información", declaró Maria Ordzhonikidze, directora de la Fundación Justicia para Periodistas (JFJ, en inglés).