'Los Juegos del Hambre' tendrá precuela: Suzanne Collins anuncia una nueva entrega de la saga literaria

La escritora estadounidense Suzanne Collins ha anunciado este lunes la publicación de una precuela de la famosa saga The Hunger Games (Los Juegos del Hambre), que verá la luz el 19 de mayo de 2020 y contará la historia del ficticio Panem, 64 años antes de lo narrado en la trilogía original.

La obra llamada provisionalmente Novela de Panem sin título, será editada por Scholastic, y abarcará el periodo inmediatamente posterior a los "Días Oscuros", una rebelión en el país que llevó al establecimiento de la sociedad descrita en las novelas distópicas.

