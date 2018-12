La española "Campeones" se queda fuera de la carrera por los Óscar

La cinta española "Campeones" de Javier Fesser se quedó hoy fuera de la carrera por los premios Óscar a la mejor película en lengua extranjera, a la que optan dos largometrajes latinos, la mexicana "Roma" y la colombiana "Birds of Passage", informó la Academia de Hollywood en un comunicado.

Entre las nueve precandidatas al Óscar en esta categoría también se encuentran la danesa "The Guilty", la alemana "Never Look Way" y la japonesa "Shoplifters".

Completan la relación de semifinalistas a la estatuilla la película kazaja "Ayka", la libanesa "Capernaum", la polaca "Cold War" y la surcoreana "Burning".