El mundo de las letras despide al "gran maestro" Philip Roth

La muerte del escritor estadounidense Philip Roth ha conmocionado a sus lectores, pero no han sido los únicos. El mundo de la literatura ha querido aportar sus elogios hacia el autor reivindicando su obra y su controvertida figura.

La noticia ha teñido de luto la reunión del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2018. El autor cubano Leonardo Padura, que obtuvo el premio en 2012, ha calificado al novelista de "gran maestro como escritor y persona".

El padre del detective Mario Conde ha incidido además en la "increíble valentía" mostrada por el autor de Pastoral Americana, con la que ganó el Pulitzer, cuando decidió jubilarse hace dos años. Admira su decisión y seguirá su ejemplo si llegara a sentir lo mismo que Roth, que dejó la escritura al considerar que ya había dicho todo lo que tenía que decir y que no lo podría hacer mejor.

El pasado mes de enero, The New York Times publicó la última entrevista concedida por el novelista, en la que reconoció no haberse arrepentido de su elección. También dio su opinión sobre temas como el #MeToo o Donald Trump. Describió al actual presidente estadounidense como "un fraude masivo" y respondió ante la pregunta sobre cómo había recibido las recientes y numerosas acusaciones de abusos sexuales teniendo en cuenta que el deseo sexual masculino en todas sus manifestaciones había sido un tema recurrente de su obra. Reconoció no haberse sorprendido por las noticias al respecto, ni si quiera las más extremas.

Rápidamente su nombre se ha convertido en Trending Topic. Su biógrafo Blake Bailey ha sido uno de los primeros en compartir su conmoción e informar de que Roth había fallecido rodeado de sus amigos.

Philip Roth died tonight, surrounded by lifelong friends who loved him dearly. A darling man and our greatest living writer. pic.twitter.com/v01QkXi7wD — Blake Bailey (@BlakeBaileyOn) 23 de mayo de 2018

Pronto se le ha incluido en la lista de los grandes de la literatura que no consiguieron el Nobel, acompañando a Virginia Woolf, Marcel Proust, Frank Kafka, José Luis Borges, Juan Rulfo, Julio Cortaza o Joseph Conrad. Sí recibió el Premio Príncipe de Asturias en 2012, pero una operación de espalda le impidió acudir a la cita. Para la directora de la Fundación que entrega el galardón, Teresa Sanjurjo, la muerte de Roth implica la pérdida de "uno de los grandes del siglo XX".

El profesor y crítico literario Fernando Rodríguez Lafuente, que fue otro de los miembros del jurado que le distinguió en 2012, incluye al autor como miembro de la trilogía de los grandes narradores de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos junto a Auster y Don de Lillo. Igualmente, ha recordado que pese a ser un jurado "muy complejo y abierto" en el que "nunca" hay unanimidad, en el caso de Roth sí hubo una mayoría notable a su favor.

Entre quienes tomaron la decisión, el periodista Sergio Vila - Sanjuán ha querido elogiar la forma en que el novelista combinó la reflexión existencialista propia de su generación sobre el ser humano y sus problemas, con el retrato social y político de la América de su tiempo en la obra que premiaron: La mancha humana. Describe el libro como "muy sintético. Escribía corto y se agradece".

Varios medios han recuperado contenidos sobre el autor, como la revista Esquire, con una entrevista realizada en 2010 en la que profundizaron sobre la infancia del autor en su Newmark natal. Del mismo modo, The Washington Post, The New York Times o The Guardian han repasado su prolífica y controvertida trayectoria. En el último han incluido los tributos de los escritores Hermione Lee, Jay Parini y Matt High para reivindicar su figura.

Su carrera literaria ha sido tan influyente que incluso existe una revista semestral llamada Philip Roth Studies en la que, desde 2005, publican volúmenes en colaboración con la Purdue University Press, analizando la obra y el legado cultural de Philip Roth. A la espera de la entrega correspondiente a esta primavera, en su última incluyeron artículos analizando, entre otros aspectos de su trabajo, la adaptación al cine llevada a cabo por Isabel Coixet de El animal moribundo a con el título Elegy.

La muerte de Philip Roth ha sido uno de los temas más comentados del día en redes sociales. Muchos seguidores se han sumado al adiós del aclamado autor recordando alguna de sus citas más celebres, rindiendo así sus propios homenajes.

“El alfabeto es lo único que tengo para protegerme: eso me dieron, en lugar de pistola.”



Philip Roth



D.E.P — C. Aymí (@CarlosAymi) 23 de mayo de 2018

"La gente tiene una obsesión por enamorarse ¿creen que al enamorarse se completa? ¿La unión platónica de las almas? Yo no lo creo así. Creo que estás completo antes de empezar. Y el amor te fractura."



Philip Roth en la obra El Animal Moribundo pic.twitter.com/OJVHTB8dcm — El Lector (@LiteraturayMas_) 23 de mayo de 2018