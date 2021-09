"Minecraft", para Switch, el videojuego más vendido de agosto en España

Madrid, 20 sep (EFE).- El videojuego "Minecraft" para Nintendo Switch Edition ha sido el más vendido de agosto en España, según la lista publicada este lunes por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) de acuerdo con los datos de Games Sales Data, el panel de referencia a nivel europeo en el mercado de videojuegos.

"Grand Theft Auto V" para PS4, "Animal Crossing: New Horizons", "Ring Fit Adventure" y Super Mario 3D World + Bowser's Fury", los tres para Switch, completan la lista de los cinco juegos más exitosos del pasado mes.

En PlayStation 5 (PS5), "Ghost of Tsushima: Director's Cut" ha sido el título más vendido del mes pasado para esta videoconsola de última generación de Sony, seguido de "Spider-Man: Miles Morales", "Hades", "Ratchet & Clank: Rift Apart" y "Destruction Allstars".

En PS4, "Grand Theft Auto V" sigue imparable por delante de "F1 2021", "Minecraft", "God of War", "Gran Turismo Sport" y "NBA 2K21".

En su antecesora, la PS3, los mayores éxitos de ventas de agosto han sido, por este orden, "Nier", "Drakengard 3", "MotoGP 10/11", "Sonic Generations" y "Silent Hill HD Collection".

En XBOX Series, "Hades" se ha instalado en el número uno de los más vendidos en España para esta plataforma de última generación de Microsoft, seguido de "Assassin's Creed Valhalla", "Aliens: Fireteam Elite", "F1 2021" y "Nier Replicant"

En XBOX One han sido "Grand Theft Auto V", "NHL 20", "Marvel's Avengers", "Mass Effect Legendary Edition" y "Red Dead Redemption 2", mientras que en XBOX 360 el top 5 lo conforman "SBK-09: Superbike World Championship", "Sonic Mega Drive Ultimate Collection", "Sonic Unleashed", "Rayman Legends" y "Mindjack".

En Nintendo Switch los mayores éxitos de ventas han sido "Minecraft: Nintendo Switch Edition", "Animal Crossing: New Horizons", "Ring Fit Adventure" y "Super Mario 3D World + Bowser's Fury", al tiempo que para Nintendo 3DS los más vendidos de agosto han sido "Animal Crossing: New Leaf-Welcome Amiibo", "The Legend of Zelda: A Link Between Worlds y Ocarina of TIme 3D".

Finalmente, en la lista de videojuegos más demandados para PC están "The Sims", "Call of Duty (Black Ops III, II y I)" y "F1 2021".