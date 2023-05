Bunbury cambia de idea y volverá a tocar en directo: “Vamos a preparar conciertos para este año”

Aunque había anunciado su retiro de los escenarios, Enrique Bunbury ha vuelto a demostrar que es imprevisible anunciando que, finalmente, no lo hará, sino que ofrecerá diez conciertos hasta 2024, cinco de los cuales tendrán lugar de aquí a final de este año, y los otros cinco en verano de 2024. Lo ha anunciado durante la promoción de su nuevo disco Greta Garbo.

“Creo que la fórmula de unos pocos conciertos me atrae mucho más que una gira, que queda descartada. En eso estamos. Vamos a preparar cinco conciertos para finales de este año y cinco para el verano del 24, en distintas ciudades y países”, ha declarado el artista zaragozano en una entrevista con la agencia EFE.

El anuncio de su retirada se produjo el año pasado, a mitad del tour celebrado para conmemorar sus 35 años en la industria musical por motivos de salud, “Lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en una fuente de inmenso dolor y sufrimiento”, explicaba entonces Bunbury en redes sociales.

En su entrevista con EFE explica cómo “la frustración de enfrentarse cada día durante una gira a las dificultades” llegaron a quemarle. “Llegué a la conclusión de que no merecía la pena, que había otras cosas que me apetecían mucho y para las que no tenía problema alguno”, ha añadido. Aunque prefiere “no pensar en las giras” y prefiere “pensar en grabar discos y componer material” para él y para otros, el ex líder de Héroes del Silencio volverá a los escenarios, aunque alejándose de grandes tours y haciendo apariciones más espaciadas y contadas.

Fue durante su retiro temporal donde nació el disco que ahora presenta: “Muchas de las canciones las compuse en ese periodo en el que todo se tambaleaba y tuve que cancelar todos mis compromisos. Abandonar, despedirte, comenzar un nuevo capítulo de tu vida, es parte importante de este disco”.