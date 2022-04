La guerra en Ucrania provoca que Pink Floyd vuelva a componer

David Gilmour, vocalista y guitarrista de Pink Floyd, ya conocía a Andriy Khlyvnyuk, de la banda de rock ucraniana BoomBox, cuando le vio cantando en un video publicado por las Fuerzas Armadas del país atacado por Rusia. Khlyvnyuk, con quien el grupo de rock progresivo había compartido escenario en Londres —en un concierto a favor del Belarus Free Theathre, una compañía teatral perseguida por el Gobierno bielorruso— había sido movilizado para las milicias de su país.

La canción que canta Khlyvnyuk es Oi u luzi chervona kalyna (“Oh, el viburnum rojo en el prado”, en su traducción al español), un himno patriótico compuesto en 2014 en honor a un batallón ucraniano del ejército austrohúngaro. Y a Gilmour, según ha explicado en The Guardian, le motivó para crear algo a partir de esa grabación.

El resultado es la canción Hey Hey Rise Up, primera composición de Pink Floyd en 28 años y que utiliza un sampleo de la voz de Andriy Khlyvnyuk en esa grabación frente a la Catedral de Santa Sofía, en Kiev. El título proviene del último verso de la canción original, que dice, en su traducción al inglés: “Hey, hey, rise up and rejoice” (“Oye, oye, levántate y alégrate”). El video de Khlyvnyuk provocó que otras muchas personas se grabaran cantando la misma canción, lo que dio pie a las Fuerzas Armadas a crear un video coral juntando todas las voces.

El videoclip de Pink Floyd, publicado en la medianoche del jueves al viernes, comienza explicando de dónde surge la canción. Unos rótulos sobre la imagen de tanques rusos con una Z pintada en su superficie, recuerdan que el 22 de febrero, Rusia invadió Ucrania y que Khlyvnyuk abandonó la gira que estaba haciendo con su grupo por Estados Unidos para enrolarse en el ejército: “Ahora Pink Floyd se ha unido a Andriy para apoyar su mensaje de resistencia”, dice el video. Mat Whitecross, codirector de Camino a Guantánamo y de otras películas musicales como los biopics de Ian Dury Sex & Drugs & Rock & Roll u Oasis: Supersonic rodó el video, con una proyección del video de Andriy Khlyvnyuk a sus espaldas, el mismo día en que el grupo grabó la canción.

La portada, en la que se ve representado un girasol, símbolo ucraniano, ha sido realizada por el artista cubano residente en Texas Yosan Leon. Los beneficios del streaming y las descargas de la canción irán a parar al Fondo de Ayuda a Ucrania de las Naciones Unidas.

Трішки мотивації від лідера гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка 🇺🇦 pic.twitter.com/VQFdRjahGF — Armed Forces 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) 28 de febrero de 2022

Desde la muerte del teclista Richard Wright en 2008, el grupo había asumido que no volverían a componer de nuevo, pero la invasión de Ucrania hizo cambiar de opinión a Gilmour, que tiene una nuera ucraniana. “Queremos mostrar nuestro apoyo a Ucrania y, de esa manera, demostrar que la mayor parte del mundo piensa que está totalmente mal que una superpotencia invada el país democrático independiente en el que se ha convertido Ucrania”, ha declarado el músico en la publicación de la canción en YouTube. En la canción le acompañan el batería Nick Mason, de 78 años y miembro fundador de Pink Floyd, el bajista de sesión Guy Pratt (casado con la hija de Richard Wright) y el músico Nitin Sawhney en sustitución de Wright al teclado.