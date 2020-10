Raquel García-Tomás y Spanish Brass, Premios Nacionales de Música 2020

El jurado de los Premios Nacionales de Música 2020 ha propuesto la concesión de estos galardones a Raquel García Tomás, en la modalidad de Composición y a Spanish Brass, en la modalidad de Interpretación. Estos premios, que concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte, están dotados con 30.000 euros.

Elia Barceló gana el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2020

Saber más

El jurado ha resuelto conceder el premio a Raquel García Tomás “por el carácter interdisciplinar, innovador y arriesgado de un lenguaje compositivo singular y propio” y “por la calidad experimental de su trabajo, que ha sabido conectar con el público, como pone de manifiesto el estreno en la temporada 2018/2019 de su ópera Je suis narcissiste”. Asimismo, el jurado ha destacado “la amplitud y diversidad de su catálogo, que no se centra exclusivamente en el teatro musical, sino que incluye obras interpretadas por los solistas y grupos más relevantes de la actualidad”.

De Spanish Brass, el jurado destaca en un comunicado que merece el galardón “por su dilatada trayectoria consolidada en más de 30 años de profesión como uno de los quintetos de metales más versátiles y relevantes del panorama nacional e internacional”. Subraya, además, “las numerosas colaboraciones que ponen de manifiesto su compromiso con la creación contemporánea española” y “su vocación formativa y pedagógica, que ha sabido crear escuela y hacer llegar la música a las jóvenes generaciones”.

Raquel García Tomás (Barcelona, 1984) es una compositora especializada en creación interdisciplinar, doctorada en el Royal College of Music de Londres. Dentro de sus proyectos más destacados se encuentran creaciones conjuntas con el English National Ballet, la Royal British Society of Sculptors, la Royal Academy of Arts y el Dresdener Musikfestspiele. En la temporada 2015/16, fue compositora invitada del festival de música contemporánea Sampler Sèries de L’Auditori de Barcelona, y actualmente es la compositora residente de las Residències Musicals de la Fundació Catalunya – La Pedrera. En 2017 fue galardonada con el Premio El Ojo Crítico de Música Clásica.

A lo largo de su carrera, su música ha sido estrenada en numerosas salas nacionales (L’Auditori de Barcelona, el Palau de la Música Catalana, el Teatre Lliure, el Palau de la Música de València, el Teatro Español y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entre otros) e internacionales, visitando ciudades como Berlín, Dresde, Karlsruhe, Colonia, Hamburgo, Stuttgart, Estocolmo, Ámsterdam, Luxemburgo, Budapest, Viena, Orleans, Lyon, Basilea, Lausana, Oporto, Lisboa, Edimburgo, Nagoya, El Cairo, Rosario, Buenos Aires y, especialmente, Londres.

Por su parte, Spanish Brass, se fundó en 1989 en el marco de la Joven Orquesta Nacional de España, está integrada por Carlos Benetó Grau (trompeta), Juanjo Serna Salvador (trompeta), Manuel Pérez Ortega (trompa), Indalecio Bonet Manrique (trombón) y Sergio Finca Quirós (tuba).

Este quinteto de metales, con más de treinta años de trayectoria en la música de cámara, es uno de los más dinámicos y consolidados del panorama musical español. La nueva creación y las obras de encargo son algunas de las constantes en su repertorio, interpretando programas con títulos inéditos tanto de compositores contemporáneos consagrados como de jóvenes talentos. Han estrenado obras de Salvador Brotons, César Cano, José Manuel López, Víctor Vallés y Javier Martínez Campos, entre otros.

Su actividad musical dentro y fuera de España, con giras que les han llevado a países como Estados Unidos, Francia y Corea del Sur, se complementa con su faceta formativa y divulgativa, impartiendo cursos de música de cámara en aulas especializadas de trombón, trompeta, trompa y tuba para jóvenes instrumentistas. Asimismo, organizan dos festivales internacionales dedicados a los instrumentos de metal: el Festival Spanish Brass Alzira y el Brassurround, donde se reúnen cada año destacados solistas internacionales, grupos y los profesores de metal de mayor prestigio internacional.

Han publicado veintiséis trabajos discográficos y han colaborado con otras disciplinas artísticas, como en la pieza teatral La Fundación de Buero Vallejo para el Centro Dramático Nacional y en la película Descongélate, de Félix Sabroso, para la productora El Deseo.