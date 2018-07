IU lleva al Congreso la solicitud para conceder el Nobel de Literatura a García Lorca

Izquierda Unida, a través de sus tres diputados andaluces Alberto Garzón, Miguel Ángel Bustamante y Eva García Sempere, ha registrado una iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a "solicitar y promover ante la Academia Sueca la modificación de sus normas o, en su defecto, la excepcionalidad de este caso", para así permitir el premio Nobel de Literatura a título póstumo para Federico García Lorca.

Esta proposición no de Ley coincide con el 120 aniversario del nacimiento del autor en la localidad granadina de Fuente Vaqueros, donde desarrolló gran parte de sus reconocidas obras de poesía, teatro y narrativa que le convirtieron en una de las figuras más destacadas de la Generación del 27 de la que formó parte. "Una época dorada para la cultura española", según destaca IU.

Sin embargo, la entrega de premios a título póstumo es una práctica que actualmente no contempla la organización de los Nobel, motivo por el que el partido de izquierdas hace un "llamamiento específico al Ejecutivo español para que actúe ante los responsables suecos" para reconocer, según estos, " la trayectoria de una persona excepcional, símbolo inmortal del diálogo entre la literatura y la sociedad civil".

Unos restos todavía en paradero desconocido

En el manifiesto, Garzón, Bustamante y García Sempere recalcan que se trata de "un poeta y dramaturgo universal, no tanto por su muerte trágica a manos de los rebeldes franquistas en agosto de 1936, cuanto por la calidad de su obra y su repercusión general". De esta manera, añaden los diputados, se daría una respuesta " al terrible asesinato de un ciudadano que legítimamente luchó por la Segunda República y por las ideas de progreso".

Asimismo, IU también hace referencia al paradero todavía desconocido de García Lorca, que " asesinaron hace más de 80 años, pero sus restos aún no han aparecido" aunque sus obras sí que estén "en todas las universidades, institutos y escuelas del mundo".

Por otro lado, los firmantes del manifiesto consideran que tampoco "podemos olvidar el innegable compromiso de García Lorca con la causa de la liberación de las mujeres, su apuesta por la igualdad entre sexos en una época y un país dominado por el patriarcado, el clero y la reacción", motivos por los que, según los políticos, " en estos tiempos de despertar del movimiento feminista", el poeta debe ser merecedor de dicho reconocimiento.

"No hay conversación alguna que se inicie en cualquier rincón de España sobre García Lorca que no concluya con la seguridad que de haber vivido habría alcanzado el Premio Nobel de Literatura", concluye la iniciativa de IU, no sin antes hacer referencia a otros cuatro escritores que sí fueron elegidos por la Academia Sueca: Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Gabriel García Márquez y Pablo Neruda.