Albert Rivera insiste en la cadena perpetua y acusa a los socialistas de no respetar a las víctimas

" Sentí bochorno al escuchar al portavoz del PSOE señalando a los familiares de las víctimas". El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, continua su campaña por la prisión permanente revisable. De minigira por las Fallas, el dirigente insiste en defender la cadena perpetua, una pena a la que se oponía su partido hace meses. El asesinato del niño de 8 años en Almería ha servido a su formación y al PP para, apelando al dolor, intentar evitar la derogación de este tipo penal propuesta por el PSOE.

El debate, no obstante, no quedó en el Congreso. Superada la jornada parlamentaria, el líder naranja continua cargando contra los socialistas por pedir la inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable. "Es fácil hablar cuando no te pasan estas cosas", le reprochaba este viernes al portavoz socialista Juan Carlos Cano. Las palabras del diputado del PSOE, que advirtió del peligro de legislar en caliente, le han servido al dirigente naranja para decir que este partido no respeta a las víctimas. "El único portavoz que las respetó fue [Juan Carlos] Girauta", ha dicho.

Rivera, en su empeño en patrimonializar el dolor de las víctimas, ha comentado que tienen su apoyo "y el del todo el pueblo español". Ciudadanos, insiste el líder, es el "único partido que ha demostrado respetar a las víctimas" en un debate que ha calificado como "vergonzoso" por los enfrentamientos entre PP y PSOE. " Los legisladores estamos obligados a debatir serenamente para resolver las fallas de nuestro Código Penal". El presidente de Ciudadanos pide al PSOE que no siga adelante con el debate y espere a la resolución del Tribunal Constitucional, que no continúe con lo que califica como una "derogación en caliente".