Arde el primer monumento de las Fallas del coronavirus víctima de un acto vándálico

"Estamos bastante tristes porque encima de que no hemos podido plantar la falla ni desplantarla por completo, este es el peor final que nos podíamos imaginar, pero es lo que hay".

Así de resignado se ha mostrado Vicente Hércules, presidente de la falla Reino de Valencia-Duque de Calabria, tras confirmar que la figura central del monumento de su comisión ha ardido víctima de un acto vandálico.

De esta forma, ha sido la primera pieza en arder de las Fallas 2020, las del coronavirus como tristemente quedarán para la historia.

Según explica, "el Ayuntamiento comentó que los bomberos quemarían las fallas que no se han podido desmontar sin previo aviso, pero nos han confirmado que no ha sido el caso; además algunas vallas se han quemado también porque no han sido apartadas, por lo que tenemos claro que ha sido un acto vandálico".

Hércules comenta que ha sido alrededor de las 5.50 horas de la madrugada de este lunes cuando se ha producido el acto vandálico: "no hemos puesto denuncia aún, pero vamos a estudiarlo".

De cara a las Fallas en julio, explica que han logrado rescatar parte de la estructura que han podido desmontar, así como las bases. En cuanto a las cenizas, ha dado ya aviso al Ayuntamiento para que vaya a retirarlas.

De esta forma, quedarán por quemar las figuras centrales que no se han podido desmontar de las comisiones de Cuba-Literato Azorín y Na Jordana, además de la del Ayuntamiento, que aún debe decidir si quema toda la pieza de la mujer haciendo yoga o guarda la cabeza para el mes de julio, tal y como ha propuesto el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana.