"El alcalde ha conseguido un acuerdo con el mundo fallero para unas Fallas en julio en 24h, no se le puede reprochar nada"

Fallero de dilatada trayectoria en la comisión Sevilla-Dénia (Russafa), Carlos Galiana asumió las competencias de Cultura Festiva y, por tanto, la presidencia de Junta Central Fallera (JCF), el pasado 28 de febrero en sustitución de Pere Fuset, quien dejó temporalmente sus funciones para centrarse en su defensa por la causa del accidente de Viveros.

Aunque por aquel entonces la amenaza del coronavirus ya era patente, nunca hubiera imaginado que pocos días después de oficializarse su nombramiento se enfrentaría a una de las crisis más graves de la historia de las Fallas.

¿Cómo se afronta una crisis como esta sin precedentes nada más asumir sus responsabilidades al frente de las Fallas?

Pues la verdad es que en Policía, bomberos o Protección Civil están acostumbrados a tratar con crisis porque es su trabajo y ante ciertas situaciones tienen recursos, pero evidentemente el concejal de Cultura Festiva no los tiene ante una crisis como esta. No tiene ni la experiencia, ni sabe cómo actuar, pero bueno al final yo también quiero decir que todo el mundo se ha puesto a remar hacia el mismo lado, empezando por el alcalde, el resto de compañeros, la oposición, también tengo que decirlo, y el mundo fallero; eso lo hace todo más fácil.

Cuando asumió el cargo el coronavirus ya era una amenaza seria, pero no sé si en algún momento se planteó que la suspensión total de la fiesta era un escenario posible.

Yo creo que el suspender por completo la fiesta nunca lo llegué a pensar, porque en València parecía que estaba controlado en cuanto a procedencia y trazabilidad de los casos; nadie pensaba que en Madrid de repente se iba a disparar de un día para otro, lo mismo que en La Rioja o Vitoria. Sí que pensamos que igual teníamos que suspender mascletades y otros actos oficiales multitudinarios, pero no una reunión de 80 falleros en un casal, por ejemplo. Entonces sí que hicimos planes por si teníamos que suspender determinados actos, qué hacer con los pirotécnicos y con otras cosas. Pero claro de repente cuando están con todo eso llega el mazazo y te dicen que no, que se suspenden las Fallas y no porque estén repuntando los casos en València, sino porque está repuntando en otra comunidad autónoma, lo que aún inicialmente es más complicado de entender.

¿Cómo fue ese momento en el que le comunican la suspensión de las Fallas?

Yo estaba haciendo guardia en el Ayuntamiento porque ya desde medio día había un 'run run', se habían cancelado los vuelos en Italia y todo eso nos empieza a preocupar mucho porque cuando se cancela el espacio aéreo ya es que hay algo más. Evidentemente hablo con el alcalde y cuando voy a la reunión en el Palau de la Generalitat ya me estaban llegando noticias de que no iba a ser una cancelación solo de actos oficiales. Efectivamente cuando llegamos, la consellera de Sanidad fue muy tajante, tenía los informes y tiene la decisión muy clara. De hecho, yo sí que intento explicarles el plan que habíamos previsto de quitar los actos multitudinarios, pero claro, yo ni soy médico, ni tengo esa responsabilidad. Por supuesto entiendo que cuando habla con esa contundencia tan clara la responsable de la sanidad de todos los valencianos ahí no hay nada más que discutir, sino aceptar y acatar las órdenes. Yo supongo que ese primer impulso fue algo más movido por el sentimiento fallero de tratar de salvarlo, pero claro, es que en ese momento el mayor problema, y eso lo entiende todo el mundo, no es si hay Fallas o no hay Fallas, el problema es una pandemia que tenemos que atajar y acabar con ella. De hecho en las reuniones que estamos teniendo con los sectores económicos una de las cosas que nos han dicho es que las decisiones que tengamos que tomar, las tomemos cuanto antes para que esto no se alargue y acabe cuanto antes.

¿La opción del aplazamiento la pone usted sobre la mesa?

Bueno ellos hablan de suspensión porque entienden que se ha acabado, tampoco tienen por qué conocer los detalles de la fiesta fallera, todo lo que hay detrás. Yo entiendo que ellos suspenden las Fallas porque las Fallas ya están aquí, no te plantean llevarlo a otro mes, solo que no se puede hacer porque no puede haber aglomeraciones ni efecto llamada, ese es el mensaje. Yo sí que es cierto, incluso la vicepresidenta Mónica Oltra que también es fallera y el presidente Ximo Puig, también estaba en esa línea, propusimos un aplazamiento a otra fecha y la consellera de Sanidad dijo que si todo va bien sanitariamente a ella le da igual que se celebren más adelante. Ella como es normal lo primero que quiere es acabar con el problema. Por eso a los presidentes siempre les decimos que un mes antes de la fecha prevista en julio tenemos que tener seguro al 100% que vamos a poder hacerlo.

Ha habido un poco de malestar entre colectivos falleros que entienden que quizás si se hubiera tomado unos días antes la decisión de suspender las Fallas algunos monumentos no estarían plantados y se hubieran minimizado los problemas.

Nosotros hemos actuado en todo momento con los informes de Sanidad, no podemos actuar de otra manera. No vamos a crear una alarma social cuando el Ministerio y la Conselleria de Sanidad están diciendo que no pasa nada, que está todo controlado y que va todo adelante. No voy a ser yo el que suspenda los actos. Es como si saco a la Policía con mascarillas, entonces sí que liamos la mundial. Entonces nosotros estábamos haciendo lo que decía Sanidad.

El concejal Galiana durante la entrevista JESÚS CÍSCAR

También ha habido polémica por la ausencia del alcalde, Joan Ribó, de la reunión con la Generalitat en la que comunican la suspensión, ¿qué le parece?

Bueno yo creo que se nos olvida a todos que también se suspende la Magdalena y la alcaldesa de Castellón tampoco está. Como he comentado, yo estaba de guardia en el Ayuntamiento, el Palau está muy cerca de aquí, además soy tercer teniente de alcalde de València, concejal de Cultura Festiva y presidente de JCF. Entonces me parece normal que esté en esa reunión. El alcalde ha conseguido en 24 horas tener un acuerdo con el mundo fallero con unas nuevas fechas y entre 48 y 72 horas tener un suplemento de las subvenciones. Quiero decir que echarle en cara al alcalde algo en estas circunstancias, yo creo que no se puede. Yo creo que se ha comportado tanto a nivel personal como con la confianza que ha depositado en su delegado de Cultura Festiva, porque yo me he sentido arropado al 100% cuando le he dicho el problema que teníamos y las reuniones que teníamos que tener, las personas con las que teníamos que hablar. El alcalde ha seguido punto por punto todo e incluso se ha ofrecido a estar en más cosas como en la rueda de prensa de la Fallera Mayor de València, pero creo que tampoco es necesario que estemos los dos en todo por el desgaste que conlleva. Pero yo no le puedo echar nada en cara.

Una vez decididas las nuevas fechas, quedan algunas incógnitas por resolver, ¿qué puede concretar respecto a temas como los concursos de las fallas?

Yo creo que lo importante era sacar las fallas de la calle. Hay muchas incógnitas de lo que va a ser porque nunca hemos tenido esta crisis y nunca hemos tenido las Fallas en julio. No va a ser adaptar el calendario de marzo tal cual al de julio. Nos vienen bien las fechas porque del 15 al 19 hay un imaginario colectivo de cuándo se hacen las cosas, además el 19 es domingo, y todo eso sí que lo valoramos los agentes falleros. Pero no va a ser tal cual y el calendario se va a tener que adaptar. Aún así, yo creo que lo primero es sacar lo que hay en la calle, guardarlo, desmontar lo que haya que desmontar y una vez esté todo desmontado pensaremos en julio. Sí que es verdad que te vienen ideas locas a la cabeza y el tema del calor, es el mismo en las Hogueras de Alicante, pero iremos trabajando. Yo agradezco que la gente está muy predispuesta e ilusionada y no paran de dar ideas.

¿Finalmente se quemará toda la figura central de la falla municipal o se guardará la cabeza para julio?

Yo soy de la opinión personal, y así se lo he transmitido al equipo y el equipo lo tiene claro, de que la cabeza se guarde para julio ya que se ha convertido en un símbolo. Entonces estamos negociando con los artistas falleros y con el diseñador. La opción de dejarla aquí plantada sin quemar cuatro meses la veo inviable por el tema de la climatología, el viento y la lluvia. Puede ser un peligro porque eso no está preparado para tanto tiempo, está preparado para tenerlo cuatro o cinco días en la calle y quemarlo. Espero que lleguemos a un acuerdo y salvemos la cabeza. Puede ser muy bonito sacar esa cabeza que representa todo lo malo que ha pasado en marzo y pegarle fuego.

¿Qué ayudas han aprobado hasta ahora para las comisiones falleras?

Las comisiones han dejado de recibir muchos ingresos que se producen en la semana fallera y claro, si la falla tiene problemas económicos y no paga al artista, el artista no va a poder plantar en 2021, es una pescadilla que se muerde la cola. Como tenemos un dato objetivo que es lo que se han gastado las fallas en el monumento a partir de ahí estamos trabajando. Hemos aprobado ya el pago de la ayuda habitual del 25% del coste total del presupuesto de cada falla que se abonará entre el lunes y el martes y hemos suplementado, del 75% que queda del coste de la falla, un 50% que lo asume también el Ayuntamiento. En total es un 62,5% que asume el Consistorio del coste de las fallas. Ahora queremos que entre Diputación, Generalitat, Gobierno, incluso Europa, se abone el resto. Pero nos parecía importante adelantar estas ayudas porque las fallas tienen que pagar a proveedores, cosas que tienen ya contratadas y que tienen que pagarse porque si no la economía tampoco circula.

El concejal de Cultura Festiva y presidente de JCF, Carlos Galiana JESÚS CÍSCAR

¿Cree que la Generalitat debe asumir el 100% del traslado de los monumentos a Feria València? Lo pregunto porque usted remarcó que solo se harían cargo del 50% y ese "solo" sonó muy reivindicativo.

Yo desconozco cómo están las finanzas de la Generalitat. Sí que es cierto que en un momento tan delicado como este donde los sentimientos están a flor de piel no acabas de entender que te diga que pagan el 50% y que tú tienes que pagar el otro 50%. Lo que esperas es que te digan, oye pago el 100%. Pero repito que no me puedo meter en las finanzas de la Generalitat. Sé cómo sonó porque en ese momento quizás tiré más de corazón y más que como concejal lo dije como un fallero enfadado al que le toca pagar el 50%. Pero bueno es fruto un poco de la tensión. Han decidido pagar el 50%, pues nosotros pagaremos el resto.

¿Se va a poner una fecha tope para quemar las partes de las fallas que no se puedan desmontar?

Yo quiero ser muy prudente en esto porque estamos intentando no hacer un efecto llamada para evitar que todo el mundo vaya a ver la cremà, cualquier tipo de información que demos sobre plazos de la cremà va a tener un efecto contraproducente. Hago una llamada a la prudencia de todo el mundo, también de los medios de comunicación, entendiendo el interés periodístico, pero permitidme que no conteste por la seguridad pública.

¿Si por el coronavirus en las fechas marcadas en julio tampoco se pueden celebrar las Fallas, se va a ir meditando un plan B, o si no se pueden hacer en ese momento ya serán inviables?

Yo creo que si el 15 de julio no podemos tener las fallas en la calle, nuestro menor problema será tener Fallas o ver cuándo se hacen porque entonces tendremos un problema de salud pública a nivel mundial. Yo creo que la gente lo entiende, se ha puesto una fecha lo suficientemente larga en el tiempo como para que se analice y veamos por dónde transcurre el virus y si el calor aminora realmente los contagios. Creemos que es un tiempo prudencial. Ahora si alguien me dice que el 15 de julio no podremos tener Fallas, creo que estaremos todos con problemas mayores.

¿Qué mensaje lanzaría al colectivo fallero?

Pues sobre todo mandar mi agradecimiento más profundo al comportamiento que está teniendo el mundo fallero. Los que lo conocemos no nos sorprende porque lo hemos hecho en otras ocasiones y somos sobre todo gente muy solidaria. Creo que la gente que no conoce las Fallas está comprobando el potencial que tiene la fiesta, sobre todo a nivel económico. Mi agradecimiento a todos los representantes con los que he hablado por el cariño y apoyo que han transmitido. Y si alguien se ha sentido ofendido y cree que no hemos hecho bien las cosas, mis disculpas desde el corazón porque lo que se ha intentado es trabajar lo más rápido posible en solucionar esta crisis.