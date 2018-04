Montiel avisa a Compromís: "Hay un pacto de silencio en el interior de la Epsar para tapar la basura de hace diez años"

La consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, ha comparecido este miércoles en las Corts valencianes para explicar por qué la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) no saca a concurso dos plazas de enchufados en la época del PP pese a que lo recomienda la Abogacía de la Generalitat. Cebrián ha explicado que están siendo "prudentes" para no vulnerar derechos laborales de estos trabajadores, uno concejal del PP en Aldaia y otra contratada por uno de los cabecillas de Emarsa y que ahora es la secretaria del consejo de administración. Una tercera plaza cuestionada por Ciudadanos, partido que ha solicitado la comparecencia, la ocupa una prima hermana del eurodiputado del PP Esteban González Pons.

La consellera de Medio Ambiente ha defendido que la Epsar y su gerente, Enrique Lapuente, trabajan en una nueva Relación de Puestos de Trabajo que debe "poner orden" a los años de gestión del PP en los que se contrató a dedo toda la plantilla de la entidad. "Esos puestos se dotaron hace diez años o más y han generado desigualdades salariales que provienen de esas provisiones y no lo hemos cambiado por las restricciones del Gobierno. Estamos poniendo orden en la entidad con diálogo con los trabajadores" ha explicado.

La consellera también ha tenido que contestar a la petición de una trabajadora de la Epsar que pidió que se sacaran a concurso las plazas de tres enchufados del PP y que la entidad le ha denegado. El diputado de Ciudadanos Emigdio Tormo le ha recriminado que tardaran un año y siete meses en contestar a la empleada y le ha recordado que hasta la Sindicatura de Greuges se quejó. Cebrían ha reconocido que "han alargado los plazos", pero que contestaron a la institución consultiva que cerró la queja. La denunciante ha presentado en marzo de este año un recurso ante el contencioso-administrativo contra la Epsar al considerar que la decisión de mantener a los enchufados del PP le perjudica.

Más duro ha sido el diputado de Podemos Antonio Montiel, quien ha censurado a la consellera porque el gerente de la Epsar no ha sido "contundente" en el control de la entidad en la que la trama Emarsa saqueó 11 millones de euros entre 2004 y 2009. Los tres puestos de trabajo en cuestión fueron provistos por el procesado José Juan Morenilla y su sucesor, Juan Luis Martínez Muro, les consolidó el puesto de trabajo. "Estamos ante una decisión que debía haber obligado a la Epsar a abrir una investigación interna. Los más razonable habría sido poner orden en la entidad", ha asegurado Montiel.

Antonio Montiel, portavoz de Podemos, en les Corts

"Me preocupa que tenga que dar usted explicaciones de estas personas contratadas a dedo. ¿No creen que están siendo poco contundentes y al final ustedes acaben quedando como responsables de la basura generada? ¿No será que hay un pacto de silencio en el interior de la Epsar y los cargos intermedios quieren taparse los unos y los otros para tapar la basura de hace diez años?", se ha preguntado Montiel, que ha continuado insistiendo: "¿Por qué no se abre una información reservada sobre esta situación? ¿Por qué no salen las plazas a concurso a la mayor brevedad? ¿Por qué no se ha abierto una investigación sobre los nombramientos de 2013? ¿Por qué no se está actuando?".

La consellera no ha contestado a ninguna de estas preguntas y ha asegurado que con la RPT que se aprobará todo se solucionará. Casi tres años de gestión de Compromís en la Epsar y continúan en los puestos de responsabilidad quienes nombró José Juan Morenilla, a punto de enfrentarse a la sentencia de Emarsa en la que se podría enfrentar a 14 años de prisión por saquear la entidad que ahora presiden Cebrián.