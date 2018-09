Ximo Puig no convence al rector de la Universidad de Alicante para ser el próximo alcaldable del PSPV

Manuel Palomar se desmarca de las quinielas del socialismo valenciano –y del madrileño- para encabezar la lista electoral de Alicante a las próximas municipales de 2019. El rector de la Universidad de Alicante ha tenido que salir al paso de las informaciones que apuntaban a los anhelos de los socialistas para que fuera el próximo alcaldable.

“Palomar era la primera opción que habíamos barajado sobre una persona de prestigio, que sea atractiva para el electorado y sobre todo que reúna consenso”, asegura una fuente de la sede del PSPV en Blanqueries, que reconoce que ha sido el propio secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, el que le ha ofrecido personalmente al rector esa posibilidad.

“Siempre les he trasladado que todavía me quedan dos años como rector y mi compromiso es con la Universidad de Alicante”, afirma a este medio Palomar. “Además, en varias ocasiones también les he comentado mi desconocimiento de la política local”, añade. Ante la pregunta de si la negativa del profesor e investigador obedece a la posible debacle del PSOE en las locales después de protagonizar tres años convulsos con un doblemente procesado Gabriel Echávarri, responde: “Lo niego rotundamente, eso no ha influido para nada”.

Otras fuentes, en este caso del PSPV de la provincia de Alicante, consideran que el dirigente universitario sí que estaría dispuesto a decir “sí” a otras ofertas políticas, como una conselleria o un ministerio, una hipótesis que zanja de la misma forma: “Mi intención es cumplir compromiso hasta 2020”. En relación a si ha influido en su decisión un posible deterioro de las relaciones entre Puig y Palomar después de conocerse las dudas del gobierno valenciano a que la Universidad de Alicante recupere la facultad de Medicina, el rector ha especificado que las relaciones “son extraordinarias con Ximo desde siempre”. “Es un excelente presidente que siempre ha estado cerca de las universidades”, ha concluido.

Ahora a Blanqueries y Ferraz les toca seguir moviendo ficha, porque como dicen desde el PSPV, “era la primera opción, pero no la única”. “Buscamos gente del mundo académico y empresarial”, avanzan. Sobre la postulación de Eva Montesinos a ser cabeza de lista, de momento, no se quieren pronunciar. Montesinos ha sido en este mandato municipal alcaldesa en funciones con la dimisión de Echávarri y también denostada por el sector de Ángel Franco tras no lograr la investidura como primera edil en un pleno en el que la abstención de la concejala tránsfuga Nerea Belmonte otorgó la vara de mando de la ciudad al popular Luis Barcala.

El entorno del exsenador, con mayoría en la agrupación alicantina, lejos de apoyar ahora a la portavoz del grupo municipal, sigue buscando una opción de renombre de cara a las municipales. Opción que ya ha desvelado el sector sanchista, poniendo sobre la mesa el nombre del catedrático José Asensi Samper.