'Same Bullying', una vacuna 'digital' contra el ciberacoso escolar en redes sociales

Esta aplicación, creada por Same Shield y desarrollada por la empresa valenciana Encamina, pretende "cambiar el foco" para detectar a los ciberacosadores "antes de que lo sean" Esta solución de inteligencia artificial ha recibido diferentes reconocimientos, el último de ellos de la Secretaría de Estado para el Avance Digital Según el informe 'Yo a eso no juego' de Save the Children, alrededor de 200.000 niños han sufrido acoso en Primaria, y más de 100.000 en Secundaria