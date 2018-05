Còmicmania a la Tapineria

Els amants del còmic tenen una cita imprescindible aquest cap de setmana al Mercat de Tapineria a València. A terra per primera vegada a la ciutat el britànic David Lloyd , dibuixant de V de Vendetta. També hi haurà el dibuixant de Scalped, el serbi R.M. Guera , que presenta treball nou: Los malditos (Planeta). Hi haurà un col·loqui d’autors espanyols que treballen per al mercat americà i escoltarem a altres que han sigut premiats recentment, com Anabel Colazo , nominada en el saló del Còmic de Barcelona pel còmic Encuentros cercanos, o Agustín Ferrer , guanyador de premis a Héroes Comic Con València i el Saló del Còmic de Donostia per la novel·la gràfica Arde Cuba . Estaràn les llibreries especialitzades, editorials i il·lustradors amb les darreres novetats o allò més clàssic.

Del divendres 25 al diumenge 27

Mercat de Tapineria. Tapineria, 15, València

http://asovalcom.blogspot.com.es/