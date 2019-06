Ciudadanos expulsará a un concejal de Carcaixent por integrarse en el gobierno municipal de Compromís

Ciudadanos expulsará a uno de los dos concejales que consiguió en las pasadas elecciones municipales en Carcaixent por integrarse en el gobierno local de Paco Salom (Compromís), y del que también forma parte el PSPV. La formación naranja ha confirmado así que procederá contra Juan B. Albert que ha sido nombrado segundo teniente de alcalde dentro del gobierno local, y gestionará las competencias de Servicios Públicos y relaciones con PROCARSA, actuando de la misma forma que lo hizo ya con los regidores de Canals y de Teulada, los cuales con sus votos propiciaron también gobiernos de Compromís.

Con la incorporación de Albert en el gobierno municipal encabezado por Compromís la formación de Salom, junto con el PSPV, se aseguran una mayoría absoluta al pleno municipal que hasta ahora no tenían. Hay que recordar que en las elecciones Copromís y PSPV no sumaban sufuciente mayoría (6+4) puesto que la mayoría absoluta se sitúa en 11 ediles; no obstante con el apoyo de Juan B. Albert, uno de los dos concejalesque tenía la formación a la localidad, ya se ha logrado esta mayoría que dará estabilidad en el gobierno municipal.

Desde Ciudadanos ya se advirtió en un comunicado la semana pasada, ante los indicios de negociaciones de Albert con miembros del gobierno local, que "en caso de que cualquier miembro de esta formación llegue a cualquier tipo de acuerdo o negociación personal y unilateralmente, se responsabilizará políticamente por parte de Ciudadanos a la misma", recordando además que la única responsable de las negociaciones locales de Cs es su candidata Mónica Amorós. Ahora, con la integración de Albert en el gobierno local de Compromís y PSPV la dirección valenciana ha confirmado la apertura de un expediente de expulsión del concejal.

En el gobierno local de Paco Salom además también se integra la candidata socialista, Sara Diert, que además de las funciones de Vicealcaldessa y 1ª Teniente de Alcalde, también gestionará las competencias de Barrios, Salubridad, Protección Animal, Deportes y Promoción Económica.