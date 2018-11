El director Abdelatif Hwidar, guanyador d’un Goya, presenta ‘Manspreading’ en Las Naves

El premiat curtmetratge Manspreading, que arriba a las Naves el pròxim dimecres 21 de novembre, reflexiona sobre el silenci davant les injustícies quotidianes. L’antagonista de la història viatja en un metro i seu obrint-se de cames de manera despreocupada i ocupant part del seient adjacent, la qual cosa desencadenarà la ira d'una de les passatgeres. El director de la cinta guanyador d’un Goya, Abdelatif Hwidar, oferirà un col·loqui després de la projecció.

Segons ha indicat el centre, el projecte ha estat factible gràcies a l'impuls de Las Naves que amb el seu objectiu fundacional d'apostar per la igualtat i la innovació. El centre va veure clar que la història que volia explicar Abdelatif Hwidar posava en la palestra temes tan candents com la justícia de gènere des d'una perspectiva fresca i provocadora.

“Encara queda molt per fer en justícia de gènere i el sector de la creació hem d'aportar el nostre granet de sorra per generar reflexions individuals i, en definitiva, debat social”, apunta el director Hwidar.

La productora valenciana La Marmota Insomne produeix aquest curtmetratge que ha comptat amb un equip de 60 professionals, la majoria de València, entre els quals destaquen l'actriu protagonista Clara de Luna i l'actor protagonista Marco Huertas. El guió parteix d'una idea original de Chon González i està elaborat per González i Hwidar. I la banda sonora és a càrrec de la polièdrica banda valenciana ‘Luna y Panorama de los Insectos’, liderada per Carlos Luna. “Qui veja la cinta va a sentir que viatja en aquest vagó de metro, amb totes les conseqüències: va a experimentar incomoditat, sentiments oposats, fins i tot pot ser que li fem somriure quasi alhora es cabreja!”, apunta Hwidar. I és que el punt de partida és senzill, però el curtmetratge té una gran riquesa gràcies als silencis, al llenguatge gestual, a l'humor negre però subtil i a la versemblant i potent interpretació de la parella protagonista. Segons comenta Abdelatif Hwidar, “hauria d'haver-hi més gent com la nostra protagonista: persones valents que no es mosseguen la llengua davant qualsevol injustícia que presencien”.

Manspreading arriba a las Naves després d’haver guanyat el premi Felipe Osanz al Festival Internacional de Cortometrajes Agustí Comes de Vinaròs, el premi millor Curtmetratge MeQuedoCorto del Festival de Música MiaQué, el premi de l’audiència en el Festival Porto7 (Oporto Internacional Short Film Festival), el segon premi de la X edición del Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur, y el premi a la millor BSO al Festival Nacional de Cortometrajes de Talavera – Premios Pávez.