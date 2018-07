Dos mil músics d'Europa i Colòmbia participen al 132é Certamen Internacional de Bandes al Palau

València sona a banda de música. La tradició artística més arrelada als nostres pobles i ciutats està de gala per rebre bandes d'arreu d'Europa i de Colòmbia. Del 19 al 22 de juliol se celebra la 132 edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València on concursaran 17 societats: vuit valencianes, sis de les províncies de Granada, Ourense, Madrid, Múrcia, Pontevedra i Huelva, i tres estrangeres, de Colòmbia, Suïssa i Portugal.

Aquestes 17 societats competiran en quatre categories en les quals lluïran el seu repertori i una cançó específica per categoria composada per un mestre valencià com Sagittarius de Guillermo Ruano. A més de les agrupacions en concurs actuaran cinc societats com a convidades, de les quals tres són valencianes, una de la resta de l’estat i una d’Àustria, la Bezirksjugenorchester Kirchdorf.

Els precalfaments es faràn a fora del Palau de la Música, dispersos per barris de tota la ciutat com ja acostuma aquest administració municipal. Així, entre el dilluns 16 i el dijous 19 hi haurà concerts d'unes altres sis agrupacions al mercat de Colón, a l’antic llit del riu Túria, a l’avinguda d’Alfahuir, a la plaça de l'Ermita de Vera a la Malva-rosa, a la plaça de la Mare de Déu i al carrer de la Guàrdia Civil a Benimaclet.

En total, més de 2.000 músics tocaràn per tota València durant una setmana. La presidenta del Palau de la Música i regidora de Cultura i Patrimoni, Glòria Tello ha ressaltat que es tracta d’un certamen únic en magnitut, premis i presència als barris. “Estem treballant amb força per acostar a la ciutadania també la música de banda, perquè el veïnat la conega, la gaudisca i l’estime”, ha destacat.

Nou director de la Banda Municipal

El Certamen el tancarà la Banda Municipal de València, amb un concert mentre delibera el jurat de la secció d’Honor. Serà en aquest concert que s'estrenarà el nou director Rafael Sanz-Espert desprès que l'anterior, Fernando Bonete, fora cessat el 22 de juny.

Sanz-Espert (Llombai, València, 1960) dirigia fins ara la Banda Simfònica Municipal de Madrid, i abans havia portat la batuta de la de Bilbao. Igualment té una trajectòria acreditada internacionalment com a director convidat arreu del món. Aquesta experiència ha estat clau per a escollir-lo i des de l'Ajuntament la regidora Tello assegura que ha sigut una decisió “molt pensada des de fa temps”. “Les institucions culturals i en este cas musicals com és la Banda Municipal, necessiten nous projectes musicals que il·lusionen, d’un canvi que propicie dinamitzar i poder atraure nous públics”, ha afegit Tello.

Sanz-Espert, per la seua banda, s'ha mostrat determinat a “fomentar la qualitat de la Banda Municipal i que siga coneguda como a referent nacional i internacional”. Entre els objectius del seu projecte ha anunciat que cridarà “a directors nacionals i internacionals de prestigi i estudiarem que la Banda Municipal estiga representada en les institucions més destacades del món”.