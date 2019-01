El Teatre Arniches inicia la temporada amb l’espectacle sensorial per a bebés ‘Planeta KA’

L’Institut Valencià de Cultura obri la nova programació del teatre Arniches d’Alacant amb l’espectacle de dansa i teatre per a bebés Planeta KA, de la companyia Imaginart. Planeta KA és un espectacle-instal·lació sensorial per a xiquets i xiquetes d’1 a 3 anys que se celebra en tres funcions el diumenge 13 de gener. En cada una de les sessions, fins a un total de 20 menuts podran entrar a la instal·lació acompanyats per una persona adulta.

Les entrades per a l’espectacle estan esgotades per a les tres sessions, fet que suposa que un total de 120 persones visitaran el Planeta KA al teatre Arniches.

KA és un planeta desconegut, un territori muntanyós de colors i textures suaus, amb cràters, coves i racons que amaguen sorpreses. Un explorador s’avança per a descobrir aquesta terra misteriosa, recórrer els seus relleus, explorar els contorns del planeta i convidar els xiquets i xiquetes a seguir.

D’aquesta manera, a la instal·lació, els més menuts podran experimentar amb textures diferents, sòls irregulars, coves i espais secrets, pendents per a escalar o per on lliscar, efectes de so i visuals que s’activen amb la seua presència.

L’espectacle és una coproducció del festival El més petit de tots i Imaginart, ideat i dirigit per Jordi Colominas. D’altra banda, la nova temporada de l’Institut Valencià de Cultura a Alacant, amb el lema “Som Arniches”, durarà fins al març amb un total de 14 espectacles.