Tots els documentals que no pots perdre’t en DocsValència

"Si creus que ja ho has vist tot, t'equivoques", deia el director artístic de DocsValència Pau Montagud a la roda de premsa de presentació de la seua segona edició. La idea, tot i semblar ximple, és més complexa quan es tracta de definir una de les línies editorials d'aquest autodenominat espai de no ficció: "Vivim permanentment connectats. Veiem telediaris, consultem les xarxes socials i consumim moltíssim audiovisual. Això ens pot dur a pensar que estem al dia, que ho sabem tot. Però és mentida: sempre hi ha històries per descobrir i sempre hi ha un espai per deixar-te sorprendre", descrivia Montagud. Resumia així una de les claus del paper de Doc València al panorama audiovisual valencià: acostar noves realitats, cultures i mirades a nous públics.

Les xifres d'aquesta edició fan ferm el festival a la capital del Túria: 356 títols rebuts a la convocatòria dels quals se n'exhibiran 36, 17 d'elles produccions valencianes, 11 espanyoles i 8 internacionals. Totes projectades a 75 sessions durant 10 dies en 7 seus -La Filmoteca, Centre El Carme, La Nau, Centre Octubre, Col•legi Major Rector Peset, Palau de Colomina i la plaça del Mercat-. I amb una selecció compromesa a aportar al teixit audiovisual valencià destinant 25.000 euros per a les seccions competitives, 10.000 per premiar les millors pel·lícules valencianes i espanyoles i 15.000 perquè la –encara futura- televisió pública valenciana À Punt adquirisca els drets de diverses obres.

Tot això limitant-nos al seu programa purament d'exhibició. Entre les seues activitats paral·leles es compten tres classes magistrals –una d'elles del convidat estrella d'aquesta edició, el realitzador britànic Julien Temple-, dues taules rodones, dues trobades de networking per al sector industrial i un taller de musicalització, a més d'una nova línia d'activitats per a acostar el documental al sector educatiu amb EducaDocs. D'aquesta barreja de xifres i activitats, destaquem algunes de les peces més importants d'un programa ambiciós.

El Cuerno

Fotograma de 'El cuerno' de Frederik Jan Depickere

Per què? El realitzador belga Frederik Jan Depickere s'acosta a la figura d'un sicari colombià que assassinava a sang freda i per la tarifa convenient, ara amagat en algun lloc de Suècia. Promet oferir un viatges per la psicologia de l'horror i la vacuïtat moral d'aquelles que no deixen indiferent de l'escola de Joshua Oppenheimer i el seu increïble treball a The act of Killing o de Lucien Castaing-Taylor amb la imborrable Caniba.

Quan? Es tracta de la sessió inaugural del documental, que serà el Dijous 26 d'abril al Centre del Carme.

Obey Giant

Per què? Frank Shepard Fairey és, per dret propi, una de les personalitats més reconegudes del món del disseny, l’art urbà i el cartellisme contemporani. No tan sols pels seus cèlebres retrats d’Obama o Andrè el gegant, sinó per les seues intervencions arreu del món. James Moll, conegut pel documental Running the Sahara, repassa la seua trajectòria rastrejant les seues influències i inicis a l’escena del punk nord-americà.

Quan? Les projeccions, fruit d’un acord del festival amb Movistar +, seran dissabte 28 d’abril al Centre del Carme i dimecres 2 de maig a la plaça del Mercat.

Els antifeixistes

Per què? L'auge de l'extrema dreta a Europa és una realitat cada vegada més preocupant. Des dels nazis armats que atacaven manifestacions pacífiques a Estocolm en 2012 fins al partit neonazi Amanecer Dorado, el feixisme és molt real i s'està institucionalitzant arreu d'Europa. Però aquest documental, això no obstant, no parla d'ells sinó de la militància antifeixista grega i sueca actual en el que promet ser un retrat realitzat des de la militància però també disposat a fer reflexionar sobre l'Europa que construïm.

Quan? El dimarts 1 de maig es realitzarà una projecció especial -previsiblement- acompanyada d'una taula redona que formarà part de la programació Docs a la plaça del Mercat Central.

I'm Burning

Per què? Actualment una de les sales -la més interessant si ens posem seriosos- de l'exitosa exposició d'Okuda al Centre del Carme dedicava el seu espai al Burning Man, un festival quasi desconegut al nostre país però que guarda una estranya connexió amb les falles valencianes. De fet, l'any 2016 l'obra Renaixement dels artistes fallers Miguel Arraiz i David Moreno viatjava al festival d'art efímer més important del món per a establir sinergies entre dos continents i una forma de pensar l'art. Andreu Signes filmà aquella aventura i el resultat és el documental I'm Burning.Apunta al relat d'una connexió cultural insòlita.

Quan? El dimecres 2 de maig es passarà a la Filmoteca de València.

Savis de l'horta

Per què? David Segarra és un dels noms més importants del documental valencià actual. Las cebras de Gaza i, sobretot, el magnífic i punyent Foc sobre el Marmara -que narrava la història de la solidària Flotilla de la Llibertat atacada per comandos israelites en aigües internacionals- el posaren en el mapa. Després de la publicació del llibre Viure, morir i nàixer a Gaza amb l'editorial Sembra Llibres, la seua càmera s'acosta a la realitat i la mirada de la gent que treballa l'horta per reivindicar-se com una de les veus més compromeses del periodisme de la nostra terra.

Quan? El documental s'estrena internacionalment a DocsValència i tindrà tres projeccions: divendres 27 a l'Octubre CCC, dissabte 28 a Docs a la Plaça i diumenge 29 al Col·legi Major Rector Peset.

Donkeyote

Per què? Després de fer-se amb el Premi del Públic al Festival de Málaga i el Premi a Millor Director Espanyol a DocumentaMadrid, Donkeyote és quasi una cita obligatòria per a entendre el documental nacional contemporani. Road movie divertidíssima que reflexiona sobre una Espanya oblidada tot seguint les passes de Manolo, un llaurador que als 74 anys vol conéixer Estats Units i fer a peu la ruta dels indis Cherokee acompanyat de l'inseparable burro: Gorrión.

Quan? El documental es podrà veure el divendres 27 i el dissabte 28 d'abril a l'Octubre CCC.

Habaneros

Póster del documental de Julien Temple 'Habaneros'

Per què? Julien Temple, el conegut com l'Orson Welles del punk, és el gran convidat d'aquesta edició de DocsValència. Temple és un dels realitzadors més inconformistes del documental musical contemporani gràcies al cèlebre The Great Rock'n Roll Swindle sobre els Sex Pistols, a més de films com Absolute Beginners o Glastonbury. Habaneros s'estrena al festival i és la tercera part d'una trilogia urbana formada per London The Modern Babylon i Requiem for Detroit.

Quan? Es podrà veure el diumenge 29 d'abril a la plaça del Mercat i el dilluns 30 d'abril al Col·legi Major Rector Peset, on a més, oferirà una classe magistral esperadíssima el divendres 27 d'abril sota el títol Cròniques d'un cineasta punk.