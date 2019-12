Un operador se compromete a pagar 25 millones por el suelo comercial del viejo Mestalla y mantiene a flote la operación urbanística

Todo parecía indicar que la operación diseñada por la cooperativa ADU Mediterráneo para comprar las parcelas del viejo Mestalla y promover la construcción de 414 viviendas, lo que a su vez inyectaría financiación al Valencia C. F. para finalizar las obras del nuevo estadio, podía irse al traste por la falta de información del proyecto a medida que se iban cumpliendo plazos.

La venta de los 41.546 metros cuadrados de suelo terciario y comercial resultante de los bajos de las cinco torres residenciales que se construirán de 22 alturas (más otras dos propiedad del Ayuntamiento de València), fundamental para que la operación saliera adelante, estaba siendo el principal escollo.

Sin embargo, los responsables de la cooperativa han anunciado este martes que la sociedad Edificios Mestalla, administrada por Ignacio Polo y Mauro Sanchis, ha aportado garantías suficientes que han sido aceptadas por el club valencianista para quedarse y explotar la superficie comercial por 25 millones de euros.

Según han explicado el responsable de ADU, José Luis Santa Isabel, y el presidente de la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (Concavi), Juan Francisco Casares, una vez logrado este compromiso, el siguiente paso necesario para que se haga realidad la operación paso es la firma del contrato de compra venta de los terrenos del viejo Mestalla con el Valencia C. F., cuya fecha prevista es el próximo 31 de marzo.

Para que la firma se pueda llevar a cabo, ADU necesita que, por un lado, que el operador comercial le aporte avales de los 25 millones de euros, y por otro, que al menos un 70% de los compradores de las 414 viviendas resultantes (podrían reducirse a 370 en función de la demanda de las dimensiones de las viviendas) se den de alta como cooperativostas, para lo que deberán aportar 30.000 euros como adelanto del pago de los pisos.

Santa Isabel ha explicado que 372 personas han aportado ya 3.500 euros para tener derecho preferente para comprar una de las viviendas y que de ellas un cenetar ya la han elegido. En caso de que finalmente alguna de estas personas no quiera aportar los 30.000 euros para entrar en la cooperativa, les serían devueltos los 3.500 euros (salvo 50 euros en concepto de gastos administrativos).

Si esto suciedera, Santa Isabel ha asegurado que cuentan con otras 587 personas en lista de espera interesadas en comprar algunos de los pisos, cuyos precios oscilan entre 150.000 euros los más baratos hasta los 1,6 millones de euros en el caso de los cinco áticos más caros.

En el caso de que finalmente se cumplan estos requisitos y se firme el contrato de comrpaventa por una cantidad no inferior a 112 millones de euros, que desde ADU no han querido hacer pública por un compromiso de confidencialidad con el Valencia C. F., el València mantendría el derecho de uso de las parcelas y podría seguir usando el viejo Mestalla hasta julio de 2022, fecha en la que se prevé que se traslade de estadio para que la cooperativa pueda iniciar la demolición, con un presupuesto previsto de 5 millones de euros, y la construcción de las viviendas.

La firma del contrato de venta de las parcelas el próximo 31 de marzo implicaría, al mismo tiempo, que el club valencianista podría obtener la financiación necesaria para reiniciar las obras del nuevo estadio, paradas desde febrero de 2009.

Santa Isabel ha comentado que según el cronograma que maneja el club, las obras se reiniciarán el año que viene y estarán finalizadas antes de julio de 2022. De lo contrario, el contrato establece penalizaciones para la entidad valencianista.