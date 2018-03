Fabra diu que en nom de Costa li van enviar al Bigotes: "va fer un pressupost vuit vegades superior i ni li vaig contestar"

Carlos Fabra assegura que només va tenir un contacte amb Álvaro Pérez, El Bigotes. Fins i tot ha fingit no recordar el cognom del capitost valencià de la trama Gürtel aquest dijous en la comissió d'investigació de les Corts Valencianes sobre la gestió de les institucions firals. L'expresident de la Diputació de Castelló, condemnat a quatre anys per delictes fiscals que el van portar a presó, ha explicat que "algú" del partit el va trucar per a demanar-li que rebera al responsable d'Orange Market per a organitzar un stand de Fitur el 2009 per a la fira de l'any següent.

"Em van cridar del partit a València per a dir que calia rebre aquest senyor. Ens va fer un pressupost que era vuit vegades superior al que teníem nosaltres i ni tan sols li vaig contestar", ha dit. El responsable del partit que va fer la recomanació -encara que no la trucada-, era Ricardo Costa, ha assenyalat Fabra, que diu que abans d'aqueixa trucada no sabia res d'Orange Market.

L'expresident de la Diputació de Castelló ha dit que tenia "llibertat absoluta a Castelló. Manava i molt". Per a fer projectes, els empresaris parlaven amb ell, ha assenyalat. "A València manaven Zaplana i Camps i Barberá manava a la Comunitat Valenciana per damunt de tots".

"Conec perfectament Camps i posaria la mà en el foc 20 vegades per ell. Em sembla que és la persona més honesta i més honrada que he conegut en la meua vida", ha declarat Fabra als periodistes abans d'entrar en la comissió.

Preguntat per si considera que Ricardo Costa ha mentit en assenyalar a Camps en el finançament il·legal del PP valencià, Fabra ha respost: "Jo no he dit això. Em sembla legítim que cadascú utilitze les coses en relació amb el seu sistema de defensa. No he dit que mentisca o no. Dic simplement que confie en Camps absolutament".

Fabra ha afegit que procura triucar a Camps per telèfon cada 15 o 20 dies per a enviar-li una abraçada "molt forta" i "molt bé". "És de les poques persones del PP amb les quals tinc relació", ha asseverat.