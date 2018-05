Un imputat per la F1 justifica davant la jutgessa el patrocini del Govern valencià en 2011 a l’equip de motos d’Aspar

Nicolás Figueras, l’exdirector general de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV), l’entitat pública de la Generalitat que es feia càrrec dels grans esdeveniments i va acabar pagant el cànon de la Fórmula 1, ha justificat hui de matí els patrocinis amb diners públics a l’equip de motociclisme de Jorge Martínez Aspar. Encara que el muntant global és de 14 milions d'euros, durant l'interrogatori se li va preguntar per un expedient de 700.000 euros corresponent a 2011.

Figueras ha declarat com a imputat en el Jutjat d’Instrucció número 2 de València per la causa que investiga les negociacions de la Fómula 1 i l’empresa privada Valmor, que en va gestionar els drets. En l’interrogatori se li ha preguntat per les quanties tan elevades de patrocinis a l’equip d’Aspar quan l’expilot era conseller delegat de Valmor. L’exdirector de SPTCV ha defensat que tot es va fer amb total legalitat i que les ordres “li van venir de dalt”. És a dir, o del consell d’administració de l’ens públic o del conseller d’Hisenda, que en aquella èpoc´a era Gerardo Camps, actualment diputat del PP en el Congrés.

Figueras ha defensat que no tenia capacitat de decisió en l’assignació de patrocinis i que, quan va arribar a assumir la gestió de SPTCV, ja es feien d’aqueixa manera.

El president de la Generalitat, Francisco Camps (d), atén les explicacions del directiu de Valmor, Jorge Martinez “Aspar”. EFE

Jorge Martínez Aspar, que declara aquest dijous davant de la jutgessa del cas Valmor, va rebre patrocinis milionaris per al seu equip de motos que van arribar a 14 milions d’euros a través de l’empresa Box 55. També va cobrar una remuneració anual de Valmor que superava els 145.000 euros (IVA inclòs), la qual cosa representa més de 9.000 euros nets per mes. I va viatjar, sovint acompanyant Camps, per gestions relacionades amb la Fórmula 1 amb despeses pagades per la Generalitat Valenciana.

Nicolás Figueras va ser director general de SPTCV i apoderat entre els anys 2009 i 2014, per la qual cosa coneix en profunditat els pagaments del cànon de la Fórmula 1 a València, que van ser entre el 2009 i el 2012 més de cent milions d’euros. L’exdirectiu va ser citat en un primer moment com a testimoni, de la mateixa manera que la mà dreta de Francisco Camps en la causa de l’F1, Belén Reyero. La jutgessa va veure indicis de delictes en els tres imputats arran d’haver-los requisat els correus electrònics i estudiar més de 100.000 correus professionals i personals.

Dels correus de Reyero s’han després tota mena d’irregularitats per a evitar que l’empresa privada Valmor “NO tinguera problemes” amb la Fórmula 1 i que el forat l’assumira la Generalitat.