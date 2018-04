El president valencià anuncia el rescat en uns mesos d'un segon hospital privatitzat

Després del rescat de l'hospital de la Ribera, a Alzira, que es va fer efectiu el passat 1 d'abril, vindrà el de l'hospital de la Marina, a Dénia. El president valencià, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous que abans de l'estiu resoldran el contracte amb l'empresa DKV, propietària de la majoria d'accions d'una societat en la qual també participa Ribera Salud, per a revertir l'àrea sanitària de la comarca de la Marina Alta al sistema públic.



Serà el segon rescat d'hospitals privatitzats que duu a terme la Generalitat Valenciana, els plans de la qual, com ha recordat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, estan recollits en el Pacte del Botànic, signat pels socialistes, Compromís i Podemos, i passen per la reversió de la totalitat dels cinc hospitals i els seus departaments privatuizados en el seu moment pel PP.



En les pròximes setmanes la Generalitat es reunirà amb l'empresa DKV, accionista majoritària de Marina Salud, per a posar fi a la gestió privada de l'hospital de Dénia, ha anunciat Puig en la sessió de control en les Corts Valencianes. El contracte amb DKV venç el 2024.

Segons ha explicat Ximo Puig, la intenció és resoldre la fi del contracte abans d'estiu, perquè l'hospital torne a la gestió pública com més aviat millor. El president assegura que la voluntat del Consell és recuperar per a la sanitat pública totes les concessions privades, "però ho farem de manera planificada, dialogada, ordenada, transparent i eficient i garantint la seguretat jurídica”.



“El govern del Pacte del Botànic tenia clar des del primer dia que davant la malaltia tots hem de tenir les mateixes oportunitats. La sanitat no pot ser un negoci en mans privades", ha sentenciat. El president valencià i la consellera Carmen Montón s'han pronunciat d'aquesta manera en resposta a Podemos, que ha presentat una sèrie de preguntes sobre les concessions sanitàries.