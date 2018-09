La Inspecció creu que els voluntaris de festivals no són treballadors i poden arreplegar brossa i controlar accessos

La Inspecció de Treball considera que voluntaris que arrepleguen brossa i controlen els accessos a un festival no tenen relació laboral amb l'empresa que l'organitza. Així es desprèn de la resolució que afecta el DreamHack, un dels majors esdeveniments d'eSports, que es va celebrar en Fira València aquest estiu.

El sindicat Comissiones Obreres va denunciar la precarietat dels xavals que acudien al festival a realitzar activitats a canvi d'entrades, càmping i begudes energètiques, en jornades de vuit hores prorrogables per torns. Els membres de la 'crew', com es fan dir des del festival, no són treballadors, considera la inspecció.

Segons la resolució a què ha tingut accés eldiario.es, la persona encarregada de la inspecció considera que "no s'ha pogut comprovar l'existència de relació laboral entre els denominats 'voluntaris' en l'esdeveniment DreamHack amb l'empresa Encom Games SL, i no li és per tant exigible cap de les obligacions que per als treballadors per compte d'altri s'imposen en matèria preventiva en les empreses". Per tant, segons la inspecció, manca de qualsevol responsabilitat aquesta mercantil d'obligacions en matèria d'ocupació, seguretat social i prevenció de riscos laborals. La investigació no es pronuncia sobre si l'esdeveniment compleix o no els requisits de seguretat per a assistents a celebracions públiques.

El sindicat lamenta "la dificultat d'acreditar situacions d'invisibilització del treball informal en models econòmics basats en la subcontractació i la divisió d'activitats en empreses cada vegada més xicotetes i basades en avantatges via costos i no especialització i professionalització de serveis". "Seguirem denunciant", avisen des de CCOO. Si els membres de la 'crew' no estigueren d'acord amb la resolució de la Inspecció de Treball, els quedaria la via dels tribunals.