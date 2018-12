L’acord sobre els Portuaris més a prop: tres edificis nous a canvi de l’enderrocament del bloc del Cabanyal

L’acord definitiu sobre el futur del Bloc dels Portuaris al Cabanyal cada vegada està més a prop i, tret que hi haja un gir inesperat passarà, pel derrocament i per la construcció de tres edificis nous en un radi de 100 metres, possiblement en els terrenys que queden a la dreta mirant al mar, al costat de les pistes de tenis municipals.

Fins ara, s’havia estudiat l’opció d’un sol immoble, però la possibilitat de fer-ho en tres fases pel que sembla facilitaria els tràmits i agilitaria tot el procés.

Així ho ha confirmat a eldiario.es el portaveu de la fa poc constituïda comunitat de propietaris, Diego Linares, que ha explicat que en els últims dies han mantingut una reunió amb l’empresa pública Pla Cabanyal a la qual van assistir una vintena de veïns.

"Encara no hi ha una decisió presa, perquè no s’ha votat res, però el plantejament ens sembla una via de treball vàlida", ha afirmat.

Segons Linares, el plantejament sobre el qual es treballa oferiria tres opcions als 91 propietaris privats.

La primera passa pel reallotjament en un dels tres edificis que es reserva per a aquest fi. Als que opten per aquesta opció, se’ls taxarà el sòl del seu habitatge actual a manera de compensació i hauran d’exercir de promotors costejant el nou edifici amb ajudes públiques que cobririen entre un 65% i un 70% del cost. L’immoble, que tindria uns 60 habitatges, el construiria l’Ajuntament a través d’alguna empresa pública, probablement Pla Cabanyal.

Aquests pisos tindrien la mateixa qualificació que un habitatge protegit i, per tant, no es podrien revendre per a especular.

La segona de les opcions a què podrien acollir-se els propietaris passa per la taxació del seu habitatge actual i la permuta a un altre del mateix valor o similar dels que té en propietat Pla Cabanyal al barri: "La nostra proposta és que la permuta no supose cap cost per als propietaris, però és una cosa que no està tancada", comenta Linares.

La tercera i última consistiria en la taxació i la venda directa de l’habitatge a l’Administració.

Pel que fa als altres dos edificis, Linares ha explicat que, pel que els van traslladar en la reunió, es destinaran a habitatge públic, tot i que encara no està clar si serà promocionat tot per l’Ajuntament o si també hi entrarà la Generalitat com a propietària d’uns quants immobles en el bloc actual.

Tot i que no hi ha més detalls sobre les característiques dels nous edificis, el Pla Especial del Cabanyal estableix un màxim de cinc altures per a les edificacions noves a la zona del Bloc de Portuaris.

Linares ha explicat que, com que el termini estimat per a escometre el projecte oscil·laria entre tres anys i cinc, fins que es duga a terme s’escometran unes mínimes obres de millora i consolidació en el bloc per garantir la seguretat de tot el veïnat.

A més, ha comentat que pròximament tècnics de l’Ajuntament es reuniran amb la comunitat de propietaris per explicar-los tots els detalls de l’actuació i resoldre tots els dubtes que sorgisquen.

Després de les discrepàncies sorgides al si de l’equip de govern de l’Ajuntament, sembla que finalment els propietaris es decantaran pel criteri defensat pel PSPV, que defensava des d’un primer moment el derrocament i la reconstrucció per les males condicions estructurals de l’edifici, davant de València en Comú, que era més partidari d’una rehabilitació de baix cost assumible pels veïns.