Monarquia o república?: Així es munta la consulta universitària a València

“ Estàs a favor de canviar la monarquia per una república com a forma d’Estat? En cas afirmatiu, estàs a favor d’obrir processos constituents per a decidir quin tipus de república?”. A partir de les huit del matí del 13 de desembre, els estudiants, el professorat i els treballadors de la Universitat Politècnica de València (UPV) podran respondre a aquestes dues preguntes.

La Plataforma pel Referèndum en la UPV ha impulsat en tots els campus d’aquesta institució la consulta ciutadana sobre el model d’Estat; ha recollit, doncs, la iniciativa que s’ha dut a terme durant les últimes setmanes en altres universitats espanyoles. A la Universitat de València encara no s’ha impulsat, encara que hi ha uns quants grups estudiantils que hi treballen.

Aquesta plataforma, composta per alumnes i professors, ha introduït una novetat important respecte a la resta de consultes: les preguntes es responen via telemàtica, en un bot de Telegram (mecanisme automatitzat en un servei de missatgeria). El sistema de votació, expliquen Diego Álvarez i Carlos García Martín, ha sigut desenvolupat pels membres de la plataforma. ConsultamodelestatalaUPVbot –es pot buscar així en l’ app – és un servei de Telegram dissenyat per a permetre la participació en la consulta telemàtica de manera anònima, segura, fiable, transparent i lliure.

Diego és professor en la Politècnica i hacker cívic, una activitat que desenvolupa solucions innovadores per a l’apoderament de la ciutadania. “Volem que la tecnologia puga valdre perquè la ciutadania puga influir en la presa de decisions”, encara que siguen, com en aquest cas, simbòliques. Entre aqueixes eines d’apoderament, de presa de consciència de la ciutadania com a subjecte polític, també han desenvolupat un bot que analitza lletres de cançons per a trobar missatges misògins o un projecte de participació a l’Ajuntament de Quart de Poblet per a canviar el nom dels carrers.

En aquesta ocasió, el sistema desenvolupat permet una votació anònima i protegeix les dades amb un doble xifratge. Segons expliquen Diego i Carlos, es verifiquen els usuaris a través del correu electrònic de la UPV, de manera que es crea el seu propi cens. Les dades passen per un xifratge i s’emmagatzemen en diferents servidors per evitar que les variables s’encreuen. A més, expliquen, tenen dues entitats que auditaran els resultats: el Col·lectiu d’Estudiants per la República i l’Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM), mitjançant l’enviament d’informació en temps real. És a dir, de cada vot s’enviarà una còpia a ambdues entitats perquè puguen verificar els resultats.

Imagen del bot de Telegram que permite la votación sobre modelo de Estado

El sistema opera amb codi obert per a garantir-ne l’auditabilitat i està publicat amb llicència GNU-GPL per a permetre’n la reutilització amb altres finalitats, recalca Diego, que afig que han comptat amb l’assessorament de diversos advocats per a garantir completament el compliment de la llei de protecció de dades.

No obstant això, la direcció de la Universitat no s’ha mostrat molt convençuda amb aquesta proposta. “Ens hem trobat amb una falta de respostes”, més que amb una negativa pròpiament dita, expliquen. “Vam demanar que ens deixaren posar punts informatius els dies 4 i 13, i al del dia 4 ens van contestar ja passada la data”. Alguns membres de la comunitat docent, explica Diego, han rebutjat la celebració de la consulta. “I fins i tot n’hi ha que es queixen que es tracta de ficar la política a les aules”, lamenta el professor, que busca recuperar les universitats com a espais polítics de debat.

Segons les dades de la Universitat, hi ha uns 30.000 alumnes i 5.000 treballadors, entre personal docent i tècnic, encara que els promotors dubten que la consulta arribe a un percentatge significatiu, ja que requereix tindre instal·lada l’app. En termes generals, Telegram té huit vegades menys usuaris que WhatsApp, l’aplicació reina de la missatgeria instantània. Una de les pretensions en segon pla d’aquest hacker cívic és augmentar l’ús d’aquesta app , un tipus de programari Open Source que permet el desenvolupament de multitud de funcions de manera gratuïta en aquesta plataforma. Apoderament de la ciutadania a força de bots de Telegram.