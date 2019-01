El PP valencià vota amb l’esquerra una moció per no pactar amb partits que plantegen “reduir la protecció de la dona”

El terratrémol de Vox a Andalusia, sobretot els seus plantejaments antifeministes i la seua intenció de derogar –posteriorment matisada a canviar– les lleis contra la violència de gènere, també es va fer sentir en latituds valencianes. Tant Ciutadans com sobretot el PP han hagut d’adoptar un perfil baix i contrari als acords que el partit de Pablo Casado ha signat amb l’extrema dreta després de les eleccions andaluses en contra del feminisme. I això que la presidenta dels conservadors valencians, Isabel Bonig, és partidària d’una línia ideològica dura com la que ve plantejant el líder nacional en temes com la immigració i Catalunya.

Així, dijous, el PP valencià –la tercera delegació més important d’Espanya només superada per Madrid i Andalusia– va votar amb l’esquerra (PSPV, Compromís i Podem) un acord per a reforçar el pacte valencià contra la violència de gènere. Aqueix acord plantejat per l’esquerra en el Govern valencià per a posar la dreta en situació de mullar-se, al qual també s’ha sumat Ciutadans, inclou un article que compromet directament els partits a no pactar amb Vox si manté els seus postulats contra la legislació aprovada per unanimitat en el Congrés i els parlaments autonòmics per a combatre les agressions masclistes.

El document diu en el punt quart que els partits signants del nou pacte “rebutgen l’adopció de qualsevol tipus d’acord, explícit o implícit, amb formacions que plantegen la supressió o la reducció de les mesures de protecció de la dona, donant així cobertures a polítiques irresponsables que comporten un risc altíssim d’agreujar aquesta xacra social”. Una referència clara a les iniciatives plantejades per Vox a Andalusia.

A més, en el punt 3, el PP valencià ha signat de puny i lletra de la mateixa Isabel Bonig que “rebutja qualsevol posicionament polític que propugne l’eliminació o la minoració de les mesures de protecció a la dona davant de la violència masclista, així com el drama social i les conseqüències que té per a les víctimes”.

El PP assumeix el mateix terme “violència masclista” i les dades reflectides en l’acord, algunes tan criticades per Vox, com ara que el 2,7% de les dones han patit violència masclista en l’últim any o que un 12,5% l’ha patida en algun moment de la seua vida.

La presidenta del PP valencià és una de les líders regionals dels conservadors més afí ideològicament a Pablo Casado. Partidària de la mà dura amb Catalunya, no dubta a utilitzar l’argument de l’anticatalanisme per a criticar el Govern valencià. També en plantejaments a favor de l’educació concertada o l’ús del valencià en l’Administració, encara que el pacte del seu partit amb Vox a Andalusia l’ha enxampada a contrapeu.

Bonig, que s’ha envoltat de dones en el seu equip i que ha nomenat dones per a optar a les alcaldies de València i Castelló, no se sent còmoda en el debat obert per l’extrema dreta sobre la violència masclista i la signatura del pacte proposat pel PSPV així ho demostra.