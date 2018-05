La Generalitat recorre el bloqueig d'una residència a Paterna perquè ha de prevaldre "l'interès superior dels menors"

L'Ajuntament de Paterna hauria passat per alt "el caràcter restrictiu de la supensió de llicències", que és una mesura que, a més, està dirigida a "la parcel·lació de terrenys, l'edificació i la demolició". Així ho assenyala el recurs presentat per la Generalitat contra la decisió de l'Ajuntament de Paterna que el passat 8 de març va acordar, a proposta de l'alcalde socialista, Juan Antonio Sagredo, amb el suport del PP i Ciutadans, suspendre les llicències d'obres i d'activitat destinades a usos assistencials en tot el terme municipal.

Aquella decisió es va prendre per a bloquejar l'entrada en funcionament d'una residència de menors tutelats per la Generalitat en la urbanització Montecañada, un projecte contra el qual es va deslligar una campanya d'oposició encoratjada per ultres com el dirigent d'Espanya 2000 José Luis Roberto, veí d'aqueixa urbanització, en la qual d'altra banda també resideix l'alcalde.

Els principals arguments del recurs de la Generalitat, no obstant això, se centren en dos aspectes. D'una banda, la possible "desviació de poder" en què hauria incorregut l'Ajuntament "atès que la suspensió de llicències està dirigida exclusivament a l'ús assistencial, enfront d'altres similars com els serveis d'ús sanitari, docent, etc". L'Advocacia de la Generalitat considera que "no concorre interès general en aquesta decisió", la qual cosa podria ser causa de nul·litat.

La suspensió impedeix que puguen instal·lar-se a Paterna també altres recursos d'atenció a persones majors o d'assistència a víctimes de violència de gènere, per part d'entitats privades, organitzacions sense ànim de lucre, ONG i unes altres.

D'altra banda, l'Advocacia de la Generalitat assenyala que cal tenir en compte l'interès superior del menor. I cita textualment la Llei de Protecció Jurídica del Menor: "... en les mesures concernents als menors que adopten les institucions públiques o privades... prevaldrà l'interès superior dels mateixos sobre qualsevol altre interès legítim que hi poguera concórrer".

La Generalitat, finalment, defensa la necessitat de recursos per a l'atenció a xiquets i xiquetes tutelats. I aporta un informe de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que dirigeix la vicepresidenta Mónica Oltra, en el qual es justifica i valora l'autorització del centre de Paterna perquè "s'ajusta al nou model d'atenció residencial" que promou "nuclis reduïts de menors que convisquen en condicions similars a les familiars". Les reordenació impulsada per Oltra redueix la grandària d'aqueixos centres de 42 places a 18, com en el cas de la residència projectada a Paterna.